Palandöken Mayıs Ayında Bembeyaz

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birinin yer aldığı Palandöken Dağı, mayıs ayında yağan kar ile beyaza büründü.

Gece hava sıcaklığının 4 dereceye düştüğü bölgede, yaklaşık 3 bin 200 metre yükseklikteki Ejder Tepesi ve yüksek sıradağlarda kar yağışı etkili oldu.

Mayıs ayında yağan kar ile Palandöken Dağı ve kent çevresindeki yüksek tepeler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bahar dolayısıyla açan çiçeklerin kar altında kaldığı yörede büyükbaş hayvanların da yiyecek ot araması dikkati çekti.

Ülkenin en önemli kayak merkezlerinden birinin bulunduğu Palandöken Dağı'ndaki 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi'nin tamamen beyaza bürünmesi özellikle Erzurum'a kent dışından gelen vatandaşların ilgisini çekti.

Antalya'dan gelen Zülküf Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yakınlarının üniversiteden mezun olması dolayısıyla kentte bulunduklarını belirterek, bu süreçte şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini de görmek istediklerini söyledi.

Bu nedenle Palandöken'e geldiklerini ifade eden Doğan, "Palandöken'e mayısta yeniden kar yağdığını görmek bizi çok şaşırttı." dedi.

"15 yıl sonra ilk kez kar gördüler"

Doğan, "Geçen hafta Antalya'da 30 derecenin üzerinde hava sıcaklığı vardı ve haftalardır denize giriyoruz. Bu kadar iklim farkı olması bizi gerçekten heyecanlandırdı. Türkiye'miz böyle bir yer, dört köşede dört iklim. Benimle gelen kardeşlerim var ve Antalya'da yaşadıkları için 15 yıl sonra ilk kez kar gördüler, bu çok şaşırtıcı ve heyecan verici şey." şeklinde konuştu.