Palandöken: "Hijyen ve temizlik ürünlerindeki KDV sıfırlanmalı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Palandöken: "Hijyen ve temizlik ürünlerindeki KDV sıfırlanmalı"

Palandöken: 'Hijyen ve temizlik ürünlerindeki KDV sıfırlanmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşların hijyen ve temizlik ürünlerine rahatça ulaşabilmeleri için hijyenin bu kadar kritik önem arz ettiği pandemi döneminde temizlik için gereken bu ürünlerin KDV'si sıfırlanmalı" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşların hijyen ve temizlik ürünlerine rahatça ulaşabilmeleri için hijyenin bu kadar kritik önem arz ettiği pandemi döneminde temizlik için gereken bu ürünlerin KDV'si sıfırlanmalı" dedi.

Pandemi başladığından bu yana Bilim Kurulu üyeleri ve tüm bilim insanlarının önerisiyle hayatımızın bir parçası haline gelen hijyen ve temizlik ürünlerindeki KDV'nin sıfırlanması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bir yılı aşkın süredir devam eden pandemide Bilim Kurulu üyeleri başta olmak üzere tüm dünyadaki bilim insanları tarafından virüsten korunmada büyük bir kalkan olan maske, sabun, deterjan, kolonya, dezenfektan vb. gibi hijyen ürünleri gıda ürünleri kadar zaruri ihtiyaç haline geldi. Vatandaşların hijyen ve temizlik ürünlerine rahatça ulaşabilmeleri için hijyenin bu kadar kritik önem arz ettiği pandemi döneminde temizlik için gereken bu ürünlerin KDV'si sıfırlanmalı" ifadeleri kullandı.

"PANDEMİDE HİJYEN VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Pandemide vatandaşın zaruri ihtiyaçları arasında başı çeken hijyen ve temizlik ürünlerindeki yüzde 18'lik KDV'nin sıfırlanması gerektiğinin altını çizen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemi boyunca vatandaşın en çok harcama yaptığı kalemler gıda ve temizlik ürünleri oldu. Pandeminin başlarında hijyen için gerekli temizlik ürünlerindeki vergilerin sıfırlanması gerektiği yönünde talepte bulunmuştuk. O günden bu yana maske, kolonya, sabun, dezenfektan gibi virüsten korunma amaçlı olan tüm hijyen ve temizlik ürünlerine olan talep arttı. Yaşanan üçüncü dalga ile birlikte pandeminin en ağır dönemini yaşıyoruz. Bu dönemde çok sayıda kişi pandemiden dolayı işsiz kaldı ya da kazancı büyük oranda azaldı. Böyle kritik bir dönemde başta dar gelirli vatandaşlar olmak üzere esnafımızın ve tüm kesimlerin hijyen ürünlerine rahatlıkla erişebilmesi için hijyen ürünlerindeki KDV oranları sıfırlanmalı. Vaka sayılarının arttığı ancak gelir düzeyinin azaldığı bu dönemde hijyen ve temizlik ürünlerindeki KDV oranının sıfırlanmasına her zamankinden daha çok ihtiyaç var" ifadelerine yer verdi.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pentagon, Biden'ın skandal 'soykırım' açıklamasının Türkiye-ABD askeri ilişkilerini etkilemesini beklemiyor
Pentagon, Biden'ın skandal 'soykırım' açıklamasının Türkiye-ABD askeri ilişkilerini etkilemesini beklemiyor
Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye'ye tur satışı yapmayın çağrısı
Rusya'da tur şirketlerine 1 Haziran'dan sonra Türkiye'ye tur satışı yapmayın çağrısı
Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
Son başvuru tarihi 17 Mayıs! TÜBİTAK 98 personel alacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Vedat Bilgin Adnan Menderes Fahrettin Altun
Magazin Ezgi Mola Burak Sergen Merve Dizdar Yıldız Tilbe
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Palandöken: "Hijyen ve temizlik ürünlerindeki KDV sıfırlanmalı" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 11:07:14. #1.15#

title