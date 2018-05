Palandöken: "Kuralsızlık Bakkal Esnafını 7 Yılda 78 Bin Azalttı"

Ulusal discount (indirim) marketlerinin hem yerel zincirleri hem de bakkalları bitirdiğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kuralsızlık nedeniyle hızla çoğalan ulusal ve discount marketler çevresindeki yerel zincirleri ve bakkalları bitiriyor. Öyle ki 2010 ile 2017 yılları arasında şube sayısı en az 5 ve üzeri olan zincir marketlerin toplam mağaza sayıları yüzde 178 artarken aynı süreçte bakkal esnafının sayısı 78 bin 372 azalarak yüzde 32,5 geriledi" dedi.

Zincir marketlerin kuralsız ve hızlı artışına vurgu yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın çok uzun zamandır en büyük sorunlarından birisi, bizim de her fırsatta kural konulması gerektiğini belirttiğimiz zincir marketler çığ gibi büyüyor. Nisan ayı sonu itibariyle 151 firmanın toplam mağaza sayısı 29 bin 311'e dayandı. Geçtiğimiz yıl Nisan sonundan bu Nisan sonuna kadar yeni mağaza sayısı 3 bin 69 arttı. Bu yüksek hızla büyüme rakamları bakkal esnafının varlığını tehdit ediyor. Her köşe başında yan yana, her mahallede kuralsız rastgele açılıyorlar. 2010 ile 2017 arasında 7 yıllık süreçte şube sayısı en az 5 ve üzeri olan zincir marketlerin toplam mağaza sayısı yüzde 178, indirim yani discount market sayısı yüzde 285, yerel zincir market sayısı 77, ulusal hiper ve süper market sayısı yüzde 73 arttı. Yine bu 7 yıllık süreçte bakkal, market ve büfeci esnafı ise 240 bin 555'ten yüzde 32,5 azalarak 162 bin 183'e düştü" diye söyledi.

"Esnafı korumak için tamamen azalması beklenmemeli"

Anayasanın 173. Maddesinde esnafın korunması gerektiğinin açıkça belirtildiğine değinen Palandöken sözlerine şöyle devam etti:

"Esnafın sürekli gelişen teknolojiye ayak uydurması, dört bir yanını saran büyük marketlerle başa çıkması, düşük sermayesi ile mümkün değil. Bu noktada esnafın korunması kaçınılmazdır. Anayasamızın 173. Maddesinde esnaf ve sanatkarların korunup destekleyici tedbirler alınması açıkça belirtilmiştir. Kuralsızca açılan bu marketler tıpkı AVM'ler gibi esnafa büyük zarar veriyor ve tedbir alınması artık kaçınılmazdır. Büyük marketlerde yalnızca gıda ürünleri değil, ayakkabıdan ev eşyasına, telefonundan teknolojik aletlerine kadar birçok farklı ürün satılıyor. AVM'de berberinden terzisine birçok farklı dalda meslek icra ediliyor. Dolayısıyla yalnızca bakkal esnafını değil tüm esnafların varlığı tehdit altında. Manavı, bakkalı, ayakkabıcısı, terzisi, kuaförü tüm küçük esnaf artık bu kuralsızlıkla baş başa bırakılmamalıdır." - ANKARA