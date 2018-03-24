Palandöken: "Küçük Esnaf Mikro Kredilerle Desteklenmeli"

Mikro kredilerin ekonomideki önemine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, küçük esnafın mikro kredilerle desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Palandöken, "Çok küçük çaplı faaliyet gösteren esnaf ile ev kadınlarına verilen mikro krediler, ekonomide hacminden çok daha büyük etki yaratıyor. Bankaların finansal kredilerinden yararlanma imkanı olmayan vatandaşlar mikro krediler sayesinde üretim yapıp girişimci oluyor. Küçük çapta başlayan girişimcilik faaliyetleri hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de istihdam yaratarak işsizliğin önüne geçiyor. İmkanları kısıtlı olan vatandaşlarımızın önünü açmak için verilen mikro krediler yaygınlaştırılmalı. Küçük çaplı faaliyet gösteren esnaf ve sanatkar mikro kredilerle desteklenmeli" dedi.

"Mikro krediler başlangıç sermayesi oluyor"

Başta ev kadınları olmak üzere çok küçük çaplı faaliyetlerde bulunanlara verilen mikro kredilerin hacminden çok daha büyük etki oluşturduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "BDDK verilerine göre, son 5 yılda mikro işletme kredilerindeki büyüme, yüzde 250'lere ulaştı. 2012 sonunda 54 milyar TL olan mikro işletme kredileri 2017 sonunda 133,6 milyar TL'ye çıktı. Mikro krediler, diğer kredilere göre prosedürü daha az olan kredilendirme sistemi olduğu için daha çok tercih edilmektedir. Mali kuruluşlardan kredi alma olanağı bulunmayan vatandaşlar mikro krediler sayesinde küçük meblağlı nakit kaynağı ile girişimci olma yoluna girmektedir" diye konuştu.

"Sosyo ekonomik kalkınmada mikro kredilerin önemi büyük"

Mikro kredilerin sosyo ekonomik kalkınmada çok önemli bir rol oynadığını ifade eden Palandöken, "Özellikle çok küçük çaplı faaliyetlerde bulunan esnaf ile ev hanımlarına verilen mikro krediler bu insanların hiçbir geliri olmadan evde oturmaları yerine üretim yapmalarına olanak sağlamaktadır. Evinde tarhana yapan, mantı açan, ekmek pişiren kadınlarımız başlangıç sermayeleri ile bazı araç gereçleri satın alıp üretimlerini daha seri hale getirebilmektedir. Hatta evde üretip yapıp daha sonra dükkan açarak yanında işçi çalıştıran çok sayıda girişimci kadın örneği vardır. Mikro krediler sosyo ekonomik kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır. Başta ev kadınları olmak üzere, işsiz gençler, küçük ölçekli çiftçiler, çok küçük çapta faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve engelli vatandaşlarımız mikro krediler konusunda bilgilendirilmeli" şeklinde konuştu. - ANKARA