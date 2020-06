Palandöken: "Krediler ekonomiyi canlandıracak" TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Oldukça düşük olan kredi faizleri kısa zamanda piyasaları canlandıracak" dedi.

Turizmden otomobile, ev eşyasından beyaz eşyaya, mobilyadan konut kredisine varıncaya kadar verilecek yeni düşük faizli kredilerin ekonomiyi canlandıracağını ifade eden TESK Genel Başkanı Palandöken, "Oldukça düşük olan kredi faizleri kısa zamanda piyasaları canlandıracak. Ev mobilyasından beyaz eşyaya, tatilden her türlü ihtiyaca yönelik verilecek krediler piyasalara can suyu olacak. Tüm sektörleri ve vatandaşları yakından ilgilendiren bu krediler her kesimin yüzünü güldürecek ve piyasayı canlandıracak" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA