Palandöken: "Kobi Değer Kredisi Esnafa Nefes Aldıracak"

KOBİ değer kredisi adı verilen yeni destek paketinin esnafa ve ekonomiye nefes aldıracağını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "13 bankanın katılımıyla yıllık cirosu 25 milyon TL altındaki işletmelere yönelik kredi destek paketi esnafımıza nefes aldıracak. Bu destek paketini ekonomimiz ve tüm piyasalar için önemli bir adım olarak nitelendiriyoruz" dedi.

-"Kredi desteği esnafın ayakta kalmasını sağlayacak"

Küçük işletme statüsündeki esnafın yeni kredi destek paketinden umutlu olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Kobi Değer Kredisi paketi tüm esnaf camiasına fayda sağlayacak. 39-40 bine yakına işletmeye verilecek bu kredi piyasaları rahatlatacaktır. En önemlisi verilecek olan kredinin 6 ay geri ödemesiz ve düşük faizli olması işletmeleri rahatlatacaktır. 20 Milyar TL büyüklüğü olan bu paket, yıllık cirosu 25 Milyon TL'nin altında olan işletmelere yönelik olacak. İmalat ve ihracat sektöründe azami 1 Milyon TL, diğer sektörlere azami 500 bin TL değerinde kredi desteği sağlanacak. Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonominin temelini oluşturan esnafımız için bu destek paketiyle rahat bir nefes alacak. Şimdi en büyük beklentimiz küçük esnaf ve sanatkara yönelik de iyileştirmeler zaman kaybedilmeden yapılmalıdır. Paketin tüm esnafımıza ve ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum" diye söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA