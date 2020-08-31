Palandöken: "Kısa çalışma ödeneğinin uzatılması sevindirici" Kısa çalışma ödeneğinin iki ay daha uzatılmasının sevindirici ancak iş yapamayan esnaf ve sanatkarlar için yeterli olmadığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK( Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm çalışma hayatına nefes...

Kısa çalışma ödeneğinin iki ay daha uzatılmasının sevindirici ancak iş yapamayan esnaf ve sanatkarlar için yeterli olmadığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK( Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm çalışma hayatına nefes aldıran Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının 31 Ekim'e kadar uzatılması oldukça sevindirici ancak yeterli değil. Bu süre yıl sonuna kadar uzatılmalı" dedi.

Palandöken, "Çünkü son dönemde Covid-19 salgınında vaka sayılarının gittikçe artması esnaf ve sanatkarlarımızın işlerini bitme noktasına getirdi. Pandemiden dolayı aylardır iş yerleri kapalı olan, daha sonra ise salgının süre gelen etkilerinden kaynaklı olarak müşteri yoğunluğu ve iş hacmi daralan esnafımızın ayakta duracak gücü kalmadı. Pandemide evlerine ekmek götüremeyen esnaf ve sanatkarlarımıza karşılıksız maddi yardım yapılmalı" dedi.

Pandemiden dolayı aylardır kapalı olan ve açıldığı halde yasaklar nedeniyle iş yapamayan esnaf ve sanatkarlar için acil yardım yapılmasının şart olduğunu dile getiren Palandöken, "Covid-19 salgınının ülkemizde görülmeye başlandığı Mart ayından bu yana aylardır kapalı olan kantinci, servisçi, nargileci ve eğlence mekanı işletmecileri gibi esnafımız ile 1 Haziran itibariyle açılmalarına rağmen yasaklar sebebiyle müşteri kaybeden kahvehaneci ve kıraathane işletmecisi esnafımız başta olmak üzere zor durumda olan esnaf ve sanatkarlarımıza acilen karşılıksız maddi yardımda bulunulmalı. Esnaf ve sanatkarlarımızın pandemi sürecindeki yaraları vakit kaybedilmeden sarılmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA