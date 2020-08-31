HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Palandöken: "Kısa çalışma ödeneğinin uzatılması sevindirici"

Kısa çalışma ödeneğinin iki ay daha uzatılmasının sevindirici ancak iş yapamayan esnaf ve sanatkarlar için yeterli olmadığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK( Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm çalışma hayatına nefes...

Palandöken:
31.08.2020 12:25 | Son Güncelleme: 31.08.2020 12:28

Kısa çalışma ödeneğinin iki ay daha uzatılmasının sevindirici ancak iş yapamayan esnaf ve sanatkarlar için yeterli olmadığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK( Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm çalışma hayatına nefes aldıran Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasının 31 Ekim'e kadar uzatılması oldukça sevindirici ancak yeterli değil. Bu süre yıl sonuna kadar uzatılmalı" dedi.

Palandöken, "Çünkü son dönemde Covid-19 salgınında vaka sayılarının gittikçe artması esnaf ve sanatkarlarımızın işlerini bitme noktasına getirdi. Pandemiden dolayı aylardır iş yerleri kapalı olan, daha sonra ise salgının süre gelen etkilerinden kaynaklı olarak müşteri yoğunluğu ve iş hacmi daralan esnafımızın ayakta duracak gücü kalmadı. Pandemide evlerine ekmek götüremeyen esnaf ve sanatkarlarımıza karşılıksız maddi yardım yapılmalı" dedi.

Pandemiden dolayı aylardır kapalı olan ve açıldığı halde yasaklar nedeniyle iş yapamayan esnaf ve sanatkarlar için acil yardım yapılmasının şart olduğunu dile getiren Palandöken, "Covid-19 salgınının ülkemizde görülmeye başlandığı Mart ayından bu yana aylardır kapalı olan kantinci, servisçi, nargileci ve eğlence mekanı işletmecileri gibi esnafımız ile 1 Haziran itibariyle açılmalarına rağmen yasaklar sebebiyle müşteri kaybeden kahvehaneci ve kıraathane işletmecisi esnafımız başta olmak üzere zor durumda olan esnaf ve sanatkarlarımıza acilen karşılıksız maddi yardımda bulunulmalı. Esnaf ve sanatkarlarımızın pandemi sürecindeki yaraları vakit kaybedilmeden sarılmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu 3. Sayfa
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı Dünya
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Dünya
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini...
Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara için uygulamanın detayları belli oldu Ekonomi
Son dakika: Kamuda esnek çalışma nasıl olacak? Ankara için uygulamanın detayları belli oldu
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı Politika
Kadıköy'de 5 kişilik grup TİP milletvekili Barış Atay'a saldırdı
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine açıklık getirdi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
Göztepe, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'la anlaşmaya çok yakın
Göztepe, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'la anlaşmaya çok yakın
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak
Son araştırma sonucu anket şirketleriyle yıldızı barışmayan Bahçeli'yi kızdıracak
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi
Yarım saatte üç kapkaç! Telefonla konuşan kadının neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada
Yarım saatte üç kapkaç! Telefonla konuşan kadının neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462,8 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 462,8 liradan işlem görüyor
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Erol Bulut'un talebiyle Fenerbahçe'de, 11 futbolcu ile yollar ayrılacak
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da rafting yaptı
Eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da rafting yaptı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Angela Merkel Süleyman Soylu Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Acun Ilıcalı Defne Samyeli Ferhan Şensoy
Spor Şenol Güneş Gökhan Gönül Lionel Messi Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Çocuk Kavga Ankara
Şu an buradasınız: Palandöken: "Kısa çalışma ödeneğinin uzatılması sevindirici" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 12:43:07. #1.15#
title