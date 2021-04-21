"Kısa çalışma ödeneği"nin uzatılması, iş dünyası ile esnaf ve sanatkar temsilcilerini sevindirdi
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"Kısa çalışma ödeneği"nin uzatılması, iş dünyası ile esnaf ve sanatkar temsilcilerini sevindirdi

'Kısa çalışma ödeneği'nin uzatılması, iş dünyası ile esnaf ve sanatkar temsilcilerini sevindirdi
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

"Kısa çalışma ödeneği" uygulamasının uzatılması, iş dünyası ile esnaf ve sanatkarların temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

"Kısa çalışma ödeneği" uygulamasının uzatılması, iş dünyası ile esnaf ve sanatkarların temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "kısa çalışma ödeneği" uygulamasının uzatılması dolayısıyla teşekkür etti. Hisarcıklıoğlu,"Taleplerimizi dikkate alarak tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de yaptığı açıklamada, Erdoğan'a mektup yazarak kısa çalışma ödeneği ile ilgili talepte bulunduklarını belirterek, "Talebimizin kısa sürede cevap bulması işverenler ve işçilerimiz adına oldukça sevindirici." ifadesini kullandı.

Kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasının, işverenleri rahatlatacağı gibi çalışanlara da bu zor dönemde nefes aldıracağını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesi yönünde alınan karar da ekonominin dinamiklerinin gelişmesi bakımından olumlu. Esnafımızı en çok zorlayan diğer bir önemli konu ise kira stopajıdır. Daha önce yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülen bu oranın da pandemi sonuna kadar sıfırlanması esnaf ve sanatkarımızı rahatlatacaktır."

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Baran, "Üyelerimiz adına dile getirdiğimiz, kısa çalışma ödeneği uygulamasının uzatılması talebini dikkate alan ve nisan, mayıs, haziran aylarını kapsayacak şekilde devam etmesi kararı veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunarız." paylaşımı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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