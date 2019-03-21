Palandöken: "Kdv ve Ötv İndirimlerinin Uzatılması Sevindirici"

KDV ve ÖTV indirimlerinin 3 ay daha uzatılmasının piyasaları rahatlatacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Mobilyada, beyazeşyada, otomobilde, konut alımında, motosiklette, tapu harcı ve ticari araç alımlarında KDV ve ÖTV indirimlerinin uzatılması piyasaları rahatlatacak" dedi.

Birçok önemli sektördeki vergi indirimlerinin piyasalar için büyük önem taşıdığını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "TESK olarak, 31 Martta sona erecek olan vergi indirimlerinin süresinin uzatılmasını talep etmiştik. Bu konudaki talebimiz olumlu sonuçlandı. Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri uzatılması sevindirici bir haber oldu" diye konuştu.

"Enflasyon düşmeye devam edecek"

Vergi indirimlerinin, otomotiv, mobilya ve beyaz eşyada Haziran sonu, konut alım satımında da yılsonuna kadar uzatılmasıyla birlikte birçok sektörde daralma beklentilerinin önüne geçileceğinin altını çizen Palandöken, "Enflasyon oranları düşmeye devam edecek ve sektörler canlanacak. Özellikle düğün sezonunun yaklaştığı dönemde mobilya ve beyaz eşyadaki vergi indirimlerinin sürmesi, esnaf ve sanatkarımız için büyük önem taşıyor. Ayrıca mobilyadaki KDV'nin yüzde 8 olması ve beyaz eşyadaki ÖTV'nin sıfırlanması, yeni evlenecek çiftler için de müjde niteliğinde. Ticari araç alımlarında KDV yüzde 1, tapu harçlarında yüzde 3 olarak devam ediyor. Konut sektöründe de hızla düşen faiz oranları ile beraber vergi indirimleri de etkisini gösterecektir. KDV yüzde 8 olarak yılsonuna kadar sürecek. En çok da ekonomide lokomotif olarak kabul edilen bu sektörlerdeki canlanma, ekonominin geneline son derece olumlu yansıyacaktır" şeklinde konuştu.

"Mobilya ve beyaz eşyadaki indirim yaz sonuna kadar sürmeli"

Evlenme sezonunun yaz aylarında olması nedeniyle beyaz eşya ve mobilya satışlarının en çok yaz aylarında görüldüğünü hatırlatan Palandöken, "Haziran sonuna kadar uzayan süreler yaz sonuna kadar sürmeli. Evini değiştirmek, başka bir eve taşınmak isteyenler genellikle soğuk kış aylarını atlatmak için yaz aylarını bekliyorlar. Aynı şekilde evlenecek olanlar da yaz aylarındaki düğün sezonunu bekliyor. Bu nedenle mobilya ve beyaz eşya satışları da en çok yaz aylarında yapılıyor. Dolayısıyla Haziran sonunda bitecek olan vergi indirimlerinin yaz sonuna kadar uzatılması gerekir. Haziran ayı geldiğinde, ekonomi yönetimi sektördeki gidişata göre gerekli önlemi mutlaka alacaktır" sözlerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA