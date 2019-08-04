Palandöken Kayak Merkezi yeni sezona iddialı girecek

Her yıl kış aylarında binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi, yapımı süren 5 yıldızlı otel ve toplamda 50 kilometre uzunluğunda olacak ek pistleriyle yeni sezona iddialı girecek.

Havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmanın yanı sıra bir çok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, kışın yerli turistler başta olmak üzere Rusya, Polonya, İran ve Gürcistan ile birçok Avrupa ülkesinden gelen turistlere tatil imkanı sunuyor.

Dünyanın bir çok ülkesinden özellikle kış aylarında kayak yapmak için turistlerin geldiği Palandöken, 5 yıldızlı yeni otel, telesiyej ve 50 kilometreye varan uzunluktaki ek pistleriyle sezonda iddialı olacak.

Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi himayelerinde devam eden çalışmalarda kayak merkezine gelen yerli ve yabancı binlerce turist, söz konusu çalışmaların sona ermesiyle daha konforlu tatil imkanına kavuşacak.

Gondol, yamaç paraşütü gibi etkinliklerin yanında gece kayağının yapıldığı tek kayak merkezi olan Palandöken, yeni sezonda bisiklet ve tracking turlarıyla da adından söz ettirmeyi amaçlıyor.

Erzurum Valisi Okay Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Palandöken Kayak Merkezi'nin kış aylarında binlerce turiste ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yapılan çalışmalarla yeni sezona iddialı gireceklerini belirten Memiş, "Palandöken Dağı'nın en konforlu otelini yapıyoruz. 5 yıldız statüsünde 35 odalı butik bir otel olacak, 4 ya da 5 tana de bungalov ev yapacağız." dedi.

Memiş, söz konusu otelin sezona yetişmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, "Palandöken'de daha önce yapılmış ve valiliğe ait olan binayı projelendirip yeni sezona yetiştireceğiz ve bu özel yere yeni bir değer kazandırmış olacağız. Bu otelle hem bizim meslek camiamıza hem de bütün vatandaşların normal otelmiş gibi kalmalarını sağlayacak şekilde hizmet etmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Palandöken'in önemli bir değişime gittiğini dile getiren Memiş, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya bu konuda destek verdiği için teşekkür ediyorum. Bu dağın yenilendiğini, geliştiğini göreceksiniz. Otelin hemen akabinde teleferik yapacağız ve kayakçıları buradan pistlere intikal ettireceğiz. Büyükşehir Belediyesinin de pist yenileme çalışmaları var ve o çalışmalar bittiğinde en az 20-30 kilometre daha yeni pistlere kavuşmuş olacağız."

"Geçen sene 1 milyon 25 bin insan ziyaret etti"

Memiş, 3176 rakımlı Ejder Tepesi'nde yeni pist alanlarının oluşturulduğunu anlatarak, geçen sezon önemli sayıda turistin kayak merkezine geldiğini aktardı.

Vali Memiş, şunları kaydetti:

"Ejder pisti bitmek üzere ve sezon sonuna yetiştireceğiz. Palandöken'de iyi bir sezonla başlangıç yapacağız. Palandöken, dünya çapında olan bir yer ve geçen sene Sky Pass kullanarak 1 milyon 25 bin insan ziyaret etti. Bu yüzden en az iki üç tane daha 5 yıldızlı otele ihtiyacımız var. Bunların yapımını takip ediyoruz ve inşallah hepsini gerçekleştireceğiz."

"Pistleri en az 30 kilometre daha uzattık"

Bungalov evler, butik otel, teleferiğin yanı sıra yeni pistlerin de yapımının sürdüğünü vurgulayan Memiş, güvenlik tedbirlerinin de o ölçüde artırılacağını kaydetti.

Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pistleri en az 30 kilometre daha uzattık ve gidiş geliş olarak kabul edersek neredeyse 50 kilometre uzunlukta ekstra pist yapıyoruz. Ejder Tepesi'ne çıkacağız ve oradan profesyoneller kayak yapacak. Hemen yanındaki güney pistini en az 10 kilometre daha uzattık amatörler ve orta segment kayakçılar da orada kayak yapabilecek. Aşağıda ise en az 3 ayrı yerde pist yenileme çalışmalarımız var. Hem güvenlik tedbirlerini alıyoruz hem de pistlerimizi genişletiyoruz. Allah nasip ederse Palandöken yeni sezonda son derece güzel olacak ve sezona çok iyi başlangıç yapacağız."

Kaynak: AA