Palandöken Kayak Merkezi yeni sezona hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Palandöken Kayak Merkezi yeni sezona hazır

02.12.2020 09:17 | Son Güncelleme: 02.12.2020 09:30

Avrupa'nın en uzun ve dik pistleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi, suni karla birlikte yeni kayak sezonuna hazır hale getirildi.

Avrupa'nın en uzun ve dik pistleri arasında yer alan Palandöken Kayak Merkezi, suni karla birlikte yeni kayak sezonuna hazır hale getirildi.

Resmi açılış yapılmadan Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı. Henüz kar yağışının olmadığı Palandöken'e, gece başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar pistlere suni kar yağdırıldı. Suni karla kayak merkezinde ki kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Türkiye'de kayak sezonunun en erken açıldığı Palandöken'e gelen kayak severler, suni karla da olsa kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Suni karla pistlerin hazır hale getirildiği Palandöken Kayak Merkezi, farklı ülke ve Türkiye'nin değişik illerinden gelecek turistleri ağırlamak için gün sayıyor. Palandöken Kayak Merkezi 4 Aralık'ta pandemi tedbirleri kapsamında resmi açılışını gerçekleştirecek.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Arınç'tan ilk açıklama! Geri adım atmıyor
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Arınç'tan ilk açıklama! Geri adım atmıyor
Süt banyosunun görüntüleri henüz zihinlerdeyken benzer bir skandal daha patlak verdi
Süt banyosunun görüntüleri henüz zihinlerdeyken benzer bir skandal daha patlak verdi

"4 ARALIK'TA RESMİ AÇILIŞIMIZ VAR"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen uygulamayı bu sezon Palandöken Kayak Merkezi'nde başlattı. Kış için depolanan 14 bin metreküplük kar, sezon için pistlere serildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, "Palandöken kayak merkezimizi her şeyiyle hazır. Mart ayında yeni bir uygulamayla kayak merkezimizde güneş bakısı olmayan, vadi kısmında karları sakladık. Yaklaşık 22 bin metreküp kar sakladık. Mevsim şartlarından dolayı 14 bin metreküp karı muhafaza edebildik. Pistimize serdik ve suni karlama yöntemimizi çalıştırarak pistimizi hazır hale getirildi. 4 Aralık'ta resmi açılışımız pandemi tedbirleri kapsamına göre yapılacak" diye konuştu.

(Çağrı Korkmaz - Şahap Gürler/İHA)

Palandöken Kayak Merkezi yeni sezona hazır
Palandöken Kayak Merkezi yeni sezona hazır
Palandöken Kayak Merkezi yeni sezona hazır
Palandöken Kayak Merkezi yeni sezona hazır
Palandöken Kayak Merkezi yeni sezona hazır
Palandöken Kayak Merkezi yeni sezona hazır
Palandöken Kayak Merkezi yeni sezona hazır
Palandöken Kayak Merkezi yeni sezona hazır
Palandöken Kayak Merkezi yeni sezona hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak
Küpkıran Kayak Merkezi sezona gece kayağıyla başlayacak
Palandöken Kayak Merkezinde buz tırmanışı
Palandöken Kayak Merkezinde buz tırmanışı
Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi
Palandöken'de kar yağışı altında kayak keyfi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Bülent Arınç Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Beyonce Sezen Aksu Emel Müftüoğlu Diego Armando Maradona
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Samet Aybaba İsmail Kartal Stjepan Tomas
Tüm Haberler Çocuk Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Palandöken Kayak Merkezi yeni sezona hazır - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 09:30:46. #1.14#
title