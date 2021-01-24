Palandöken Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde kayakseverlerle doldu
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Palandöken Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde kayakseverlerle doldu

24.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:45

Dünyanın gözde kayak merkezlerinden olan ve "Kayağın başkenti" olarak adlandırılan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde kayakseverlerin akınına uğradı.

Dünyanın gözde kayak merkezlerinden olan ve "Kayağın başkenti" olarak adlandırılan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde kayakseverlerin akınına uğradı.

Erzurum Havalimanına 20, kent merkezine 4 kilometre uzaklığıyla misafirlerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan merkez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları kapsamında misafirlerini ağırlıyor.

Pist uzunluğu bakımından en büyük kayak merkezlerinden biri olan, aynı anda 12 bin kişinin kayak yapabildiği pistleri, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, kar kalitesi, gece kayağı imkanı ve eşsiz doğa manzaralarıyla öne çıkan Palandöken Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde de kayakseverlerin gözdesi oldu.

Yarıyıl tatilinde, İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Edirne, Bursa, Trabzon ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçinin tercih ettiği merkezde otellerdeki doluluk oranı 75'e çıktı.

Kayağın yanı sıra snowboard, trekking, buz tırmanışı gibi birçok kış sporunun yapılabildiği Palandöken'de yerli ve yabancı turistler pistleri doldurarak tatilin keyfini çıkarttı.

Palandöken Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde kayakseverlerle doldu
Palandöken Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde kayakseverlerle doldu
Palandöken Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde kayakseverlerle doldu
Palandöken Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde kayakseverlerle doldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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