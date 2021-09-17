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Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi dolu yağışıyla beyaza büründü

AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel
Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi dolu yağışıyla beyaza büründü

Erzurum'da etkili olan dolu, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesini beyaza bürüdü.

Erzurum'da etkili olan dolu, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesini beyaza bürüdü.

Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde doluya dönüştü.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken'in zirvesindeki dolu yağışı güzel görüntüler oluşturdu.

AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi dolu yağışıyla beyaza büründü - Haberler
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