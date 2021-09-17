Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi dolu yağışıyla beyaza büründü
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel
Erzurum'da etkili olan dolu, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesini beyaza bürüdü.
Erzurum'da etkili olan dolu, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesini beyaza bürüdü.
Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde doluya dönüştü.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken'in zirvesindeki dolu yağışı güzel görüntüler oluşturdu.
AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri