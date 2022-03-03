Palandöken Kayak Merkezi'nde pistler tipi nedeniyle kapatıldı - Haberler

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Palandöken Kayak Merkezi'nde pistler tipi nedeniyle kapatıldı

AA, İsmail Hakkı Demir - Güncel
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Palandöken Kayak Merkezi'nde etkili olan tipi ve rüzgar nedeniyle pistler geçici süreyle kayağa kapatıldı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde etkili olan tipi ve rüzgar nedeniyle pistler geçici süreyle kayağa kapatıldı.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kış turizm merkezlerinden Palandöken'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle turistler, kayağa bir süre ara vermek zorunda kaldı.

Geçici süreyle kayağa kapatılan ve güvenlik tedbirleri kapsamında telesiyejlerin çalıştırılmadığı merkezdeki pistler boş kaldı.

Ayrıca merkezde bugün düzenlenmesi planlanan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Kayak Şampiyonası Alp Disiplini yarışları ise tipi ve rüzgar nedeniyle yarına ertelendi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde pistler tipi nedeniyle kapatıldı

Palandöken Kayak Merkezi'nde pistler tipi nedeniyle kapatıldı

Palandöken Kayak Merkezi'nde pistler tipi nedeniyle kapatıldı

Palandöken Kayak Merkezi'nde pistler tipi nedeniyle kapatıldı

AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel

Kayak Merkezi, Turizm, Güncel, Haberler

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