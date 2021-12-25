Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonunda çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonunda çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta bulunması dolayısıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezinde yoğunluk oluştu.

Hafta sonu tatilini Palandöken'de geçirmek isteyen aileler çocuklarıyla kızağa bindi. Yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Arkadaşlarıyla snowboard yapmaya gelen Ömer Faruk Uludağ, AA muhabirine, kayak merkezinde güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Hafta sonlarını genellikle kayak yaparak değerlendirdiklerini belirten Uludağ, "Snowboard yapmaya geçen yıl başladım ama bu heves bende futboldan ileriye gitti. Hafta sonları genelde tam gün kayak yapıyoruz. Hafta içinde de arkadaşlarla gece kayağı yapıyoruz. Çok zevkli bir spor." dedi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Yılbaşında kapanma olacak mı? İstanbul İl Sağlık Müdürü tartışmalara noktayı koydu

Yılbaşında kapanma olacak mı? İstanbul İl Sağlık Müdürü tartışmalara noktayı koydu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title