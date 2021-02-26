Palandöken Kayak Merkezi'nde enerji tasarrufu için yeni sistem uygulanacak
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Palandöken Kayak Merkezi'nde enerji tasarrufu için yeni sistem uygulanacak

26.02.2021 19:21 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:24
Palandöken Kayak Merkezi'nde enerji tasarrufu için yeni sistem uygulanacak

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Kayak Merkezi'nde enerji kayıplarının önlenmesi ve enerji tasarrufu konusunda yeni sistemler uygulanacağını bildirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Kayak Merkezi'nde enerji kayıplarının önlenmesi ve enerji tasarrufu konusunda yeni sistemler uygulanacağını bildirdi.

Sekmen, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi" ile ilgili oluşturulan ve aralarında sporcuların da bulunduğu heyeti makamında kabul etti.

Sekmen, burada yaptığı konuşmada, Bulgaristan'ın Bansko kentiyle yürütülen proje ile Erzurum'un kış turizmi için enerji verimliliğiyle ilgili önemli bir ivme yakaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir uyguladığımız Çevreci Kış Turizmi İşbirliği Projesi ile Avrupa'daki kayak merkezlerini yakından inceledik. Bulgaristan'da yaptığımız temaslarda özellikle enerji verimliliği üzerine önemli tespit ve girişimlerde bulunduk. Şehrimizde hayata geçen güneş enerji santrallerinde olduğu gibi Palandöken Kayak Merkezimizde inşallah, enerji kayıplarının önlenmesi ve enerji tasarrufu konusunda yeni enerji sistemlerini uygulayacağız."

Bulgaristan'ın Bansko kenti ile Erzurum'un "kardeş şehir" olacağını aktaran Sekmen, bu şekilde de kış turizminin iki zirve kenti arasında kültür, turizm ve sportif alandaki iş birliklerin daha da artırılacağını vurguladı.

Bulgaristan'da düzenlenen kayak yarışlarında altın madalya ve kupalar kazanan Erzurumlu kayakçıları da ağırlayan Sekmen, şampiyonada dereceye giren sporculara başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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