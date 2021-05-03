Palandöken: "Kapanma bahane internet satışı şahane"
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Palandöken: "Kapanma bahane internet satışı şahane"

Palandöken: 'Kapanma bahane internet satışı şahane'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile tam kapanma döneminde kapalı olması gereken sektörlerde internet üzerinden satışların devam ettiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Genelgeyle esnafın işyeri kapalıyken esnafın satamadığı ürünlerin tamamı internetten satılıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile tam kapanma döneminde kapalı olması gereken sektörlerde internet üzerinden satışların devam ettiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Genelgeyle esnafın işyeri kapalıyken esnafın satamadığı ürünlerin tamamı internetten satılıyor. Lojistik firmaları üzerinden satışlar yapılırken olan yine işyeri kapalı olan esnafa oluyor" dedi.

Pandemide en çok zarar gören esnaf ve sanatkarlar olurken, pandeminin parlayan yıldızının 'h-ticaret' olarak adlandırılan hızlı teslim yapan lojistik ve kargo firmaları olduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Pazar günleri zincir marketler kapalı olduğu halde h-ticaret yapan kargo ve lojistik firmaları aracılığıyla zincir marketler satışa devam ediyor. İnşaat ve imalat dışındaki sektörler kapalı olduğu halde tüm sektörlerde internet üzerinden satışlar yapılabiliyor. AVM'ler kapalı ama AVM'lerde satılan ürünlerin tamamına internet üzerinden ulaşılabiliyor. Olan yine esnaf ve sanatkarlara oluyor. Bir buçuk yıldır esnafın tüm mal varlığı elinden gitti. Üstüne de bir o kadar borçlandı. Pandemi tamamen bitip hayat normale dönse bile esnafın normale dönme ihtimali kalmadı" diye konuştu.

"Aklınıza gelen her şey internet üzerinden alınıyor"

İnşaat ve imalat dışındaki sektörler kapalı olduğu halde bu sektörlerde satışlar nereden ve nasıl yapıldığını merak ettiklerini belirten Palandöken, "İçişleri Bakanlığının genelgesi ile birçok sektörde tam kapanma ve yasaklamalar geldi. Bu sektörler kapalıysa internet üzerinden de olsa satışlar nasıl yapılabiliyor? Faturayı, fişi kim nasıl kesiyor? Kargoya malları kim, nasıl teslim ediyor? Bu işleri yapanlar evlerinden nasıl çıkıp işyerlerine gidebiliyor? Ayakkabıdan beyaz eşyaya, bisikletten piknik malzemesine kadar aklınıza gelen her şey internet üzerinden alınabiliyor ve öyle birkaç gün içinde de değil, birkaç saat içinde adrese teslim ediliyor. Bu durumda da bir tek esnaf evinde tam kapalıyken, diğerleri oturdukları yerden satışa devam ediyor" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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