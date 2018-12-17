Palandöken: "Kadın Esnaf ve Sanatkar Sayısı 1 Yılda 19 Bin Arttı"

Esnaf ve sanatkarlar içindeki kadın esnaf oranının artmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülke genelinde faaliyet gösteren 1 milyon 749 bin 141 esnaf ve sanatkarımızın 283 bin 821'i kadınlardan oluşuyor. Kadın esnaf ve sanatkarımızın oranı bir yılda yüzde 15,58'den yüzde 16,23'e yükseldi" dedi.

Ülkemizin hak ettiği gelişmişlik düzeyine ulaşmasında kadın iş gücünün önemini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayınlanan ilanlara göre, 2017 Kasım ayı sonunda 264 bin 252 olan kadın esnaf ve sanatkar sayısı 2018 Kasım ayı sonunda 19 bin 569 artarak 283 bin 821 oldu. Kadın esnaf ve sanatkarın toplam esnaf ve sanatkar içindeki oranı ise bir yılda yüzde 15,58'den yüzde 16,23'e yükseldi. Kadınlarımızın esnaflık yaparak ekonomik bağımsızlık elde etmeleri, özgüvenlerini artırdığı gibi ülkemizin kalkınması ve hak ettiğimiz gelişmişlik düzeyine ulaşmamız için büyük önem arz ediyor. Sicil kayıtlarımıza göre kadınlarımız en fazla bakkal, büfe ve market işletmeciliğini tercih ediyor. Öyle ki 34 bin 881 kadın esnafımız bakkal, büfe ve market işletiyor. 24 bin 609 kadın esnafımız lokantacılık, 24 bin 277 kadın esnafımız kuaförlük, 11 bin 989 kadın esnafımız pazarcılık ve 11 bin 573 kadın esnafımız konfeksiyonculuk yapıyor" diye konuştu.

"Çanakkale'deki esnafın yüzde 23,06'sını kadınlar oluşturuyor"

İllerin nüfusuna göre kadın esnaf ve sanatkar oranları hakkında bilgi veren Palandöken, "Ülke genelinde illerin nüfusu dikkate alındığında kadın esnaf ve sanatkar oranında Çanakkale başı çekiyor. Çanakkale'de nüfusun yüzde 0.87'sini oluşturan kadın esnaf, ildeki tüm esnafın yüzde 23,06'lık payına sahip. İkinci sıradaki Muğla'da nüfusun yüzde 0.83'ünü oluşturan kadın esnaf, ildeki tüm esnafın yüzde 20,65'ine tekabül ediyor. Üçüncü sıradaki Burdur'da nüfusun yüzde 0,80'ini oluşturan kadın esnaf, ildeki tüm esnafın yüzde 20,02'sini oluşturuyor. Dördüncü sıradaki Uşak'ta nüfusun yüzde 0,79'unu oluşturan kadın esnaf, ildeki tüm esnafın yüzde 23,55'ini ve beşinci sıradaki Balıkesir'de ise nüfusu yüzde 0,77'sini oluşturan kadın esnaf, ildeki tüm nüfusun yüzde 21,91'ini oluşturuyor. Nüfusa göre kadın esnaf ve sanatkarın en az olduğu iller ise sırasıyla Şırnak (yüzde 0,05), Ağrı (yüzde 0,06), Batman (yüzde 0,07), Siirt (yüzde 0,07) ve Van (yüzde 0,09) olarak görülüyor" şeklinde konuştu. - ANKARA