Palandöken: "Kaçak Sigara Oranı Yüzde 25'ten 9'a Kadar Düştü"

Kaçak sigaranın çok düşük seviyelere inmesinin sevindirici fakat yetersiz olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımızın karını ve devletin vergisini düşüren sigara kaçakçılığı son yıllarda devletimizin de yoğun çalışmalarıyla yüzde 25 seviyelerinden yüzde 9'lara kadar düştü. Bu çok sevindirici fakat yeterli değil. En düşük seviyeye ulaşana kadar kaçakçılığın her kolu ile savaşmalıyız" dedi.

Esnafın zincir marketler ve haksız rekabete karşı korunması gerektiğine dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın haksız rekabete karşı korunması her geçen gün daha çok önem kazanıyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayı sonunda 27 bin 228 olan zincir market sayısı bu yıl Temmuz ayı sonu itibariyle yüzde 10,4 artarak 30 bin 85'e çıktı. Açılışları ve konumlanmalarına bir düzenleme getirilmediği için her sokak başına peş peşe açılarak hem birbirlerinin hem de esnafın kazancına ortak oluyorlar. Perakende yasasının tam olarak uygulanması bu yüzden çok önemli. Çünkü esnaf tek başına bu engellerle baş edemiyor. Onun yasalarla korunması ve gelişmesine yardımcı olunması lazım" ifadelerini kaydetti.

"Sigara kaçakçılığının azalması esnafı sevindirdi"

Yoğun çalışmalarla kaçak sigaranın yüzde 25'lerden yüzde 9 oranına kadar düşmesinin esnafa olumlu yansıdığını belirten Palandöken, "Uzun yıllar TESK olarak bizim de devletimizin mücadelesine destek verdiğimiz sigara kaçakçılığı her geçen yıl azalıyor. Bu esnaf için de ülkemiz için de çok sevindirici. Fakat bunun daha da minimum seviyelere inmesi gerekiyor. Esnaf zaten sigaradan çok az bir meblağ kar ediyorken, tütün ürünleri ile ilgili acil eylem planında okul çevrelerine 500 metre yakınlıktaki esnafın sigara satmasına ilişkin yasak getirileceği öngörülüyor. Esnaf zaten çocuklara ve yaşı tutmayan gençlere sigara satmaz. Okul var ise orada evler, vatandaşlar yoldan geçenler de var. Böyle bir düzenleme esnafı zor duruma sokar. Bu düzenlemenin maddelerinin tekrar gözden geçirilmesi lazım" dedi. - ANKARA