Palandöken: "Kaçak alkol denetimleri daha da artırılmalı"

15.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 15.12.2019 10:03

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Denetimler sıklaşsa da bir şekilde sahte alkol yapımı artıyor. Evlerde vatandaş kimyager gibi kendi içkisini yapmaya başladı. Tabi bu nedenle hayatını kaybedenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar çok" dedi.



Kaçak alkolün üretiminin yaklaşan yeni yıl kutlamaları nedeniyle son dönemde çok fazla artış gösterdiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kaçak alkol üretimi son dönemlerde oldukça yaygınlaştı. Denetimler ülke genelinde sıklaştırılarak denetlenmeli. Son olarak İstanbul'da yakalanan 256 ton kaçak alkolün yakalanmış olması bizim haklı olduğumuzu ortaya koyuyor. Ancak bu daha bir başlangıç. Denetimler artırıldıkça daha çok ülke genelinde kaçak alkolün ele geçirileceğini inancımız tam. Bu kaçak alkolden devletimiz milyarlarca lira vergi kaybına uğrarken, vatandaş sağlığını, esnafımız ise kazancını kaybediyor. Bu üretimler artık son bulmalı. Emniyet güçleri kararlı operasyonlarını yılbaşı gibi özel günlerde daha da artırmalı. Vatandaşlar da böyle bir durumda muhakkak ihbarda bulunarak emniyet güçlerine yardımcı olmalı" diye konuştu.



"Kaçak alkolden devlet vergi, vatandaş sağlık kaybediyor"



Yapılan denetimlerde her ay litrelerce kaçak alkollü içkinin ele geçirildiğini hatırlatan Palandöken, "Yılbaşına sayılı günler kala 2 gün ara ile 200 ve 256 ton olmak üzere toplamda 456 sahte alkollü içki yakalandığı gibi ülkenin birçok farklı noktasından haberler okuyoruz. Emniyet güçlerimiz bu yılın ilk 8 ayında 267 bin 102 litre kaçak alkollü içki ele geçirdi. Denetimler sıklaşsa da bir şekilde sahte alkol yapımı artıyor. Evlerde vatandaş kimyager gibi kendi içkisini yapmaya başladı. Tabi bu nedenle hayatını kaybedenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar çok. Bu yıl bugüne kadar 7 ilde 27 kişi yalnızca sahte alkol yüzünden hayatını kaybetti. Kaçak alkol yüzünden devlet milyarlarca vergi kaybederken vatandaş da sağlığını, hayatını kaybediyor" şeklinde konuştu.



"Sahte alkol asla tercih edilmemeli"



Devletin ve vatandaşın yanında esnafın da sahte alkol yüzünden olumsuz etkilendiğini belirten Palandöken, "Öte yandan sahte üretimlerin artması esnafımızı da olumsuz etkiliyor. Sağlığa zaten zararlı ürünler fakat esnafımızın en çok sattığı kalemlerden birisi alkol. Sahte üretimlere yönelme, evde yapım gibi nedenler yüzünden esnafımızın da kazancı düşüyor. Bu nedenle sahte alkol üreticilerine emniyet güçleri asla göz açtırmamalı. Vatandaş da bunlara yönelmek yerine üretim gördüğü yerde muhakkak ihbar ederek emniyet güçlerimize destek vermeli. Devletimizin ve kolluk kuvvetlerimizin kaçakçılıkla sürdürdüğü mücadeleyi esnaf camiası olarak sonuna kadar destekliyoruz. Vatandaşlarımız da bandrolü olmayan, merdiven altı yapım ve riskli hiçbir alkollü içkiyi tercih etmemeli" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA