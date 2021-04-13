Palandöken: "İşverene ve çalışana ekonomik destek verilmeli"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Palandöken: "İşverene ve çalışana ekonomik destek verilmeli"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Palandöken: 'İşverene ve çalışana ekonomik destek verilmeli'

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İşverene ve çalışana ekonomik destek verilmeli" dedi.

Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Rusya, Türkiye'ye uçuşları siyasi nedenlerle mi durdurdu? Kremlin'den açıklama var
Rusya, Türkiye'ye uçuşları siyasi nedenlerle mi durdurdu? Kremlin'den açıklama var

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İşverene ve çalışana ekonomik destek verilmeli" dedi.

Son alınan tedbirler kapsamında olası kapanma kararına karşı esnaf ve sanatkarların taleplerini açıklayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şunları söyledi:

"Teşkilatımıza bağlı 415 meslek dalında pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarımıza destek verilmeli. Esnafımız gelir vergisi, stopaj vb. gibi tüm vergilerden muaf olmalı. Elektrik, su, doğal gaz gibi enerji girdileri devlet tarafından karşılanmalı. İşverene ve çalışanlara ekonomik destek verilmeli. SGK primleri devlet tarafından karşılanmalı. Esnafın borçları süresiz ve faizsiz olarak ertelenmeli. Ödenemeyen vergi borçları, geçmiş kredi borçları ve bankalara olan tüm borçlar faizsiz olarak ertelenmeli. Salgın sona erip piyasa normalleşene kadar destekler sürdürülmeli". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mansur Yavaş Mario Draghi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Hande Erçel Ersin Korkut Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Ünal Karaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Cihangir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Palandöken: "İşverene ve çalışana ekonomik destek verilmeli" - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 13:31:03. #1.16#
title