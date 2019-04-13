Palandöken, "İşsizlikle Mücadele İçin Sgk Primleri Düşürülmeli"

İşsizliğin önüne geçmek işverene büyük külfet getiren sigorta primlerinin düşürülmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Asgari ücrete bağlı olarak her yıl artan sigorta primleri işverenin belini büküyor. En az brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primleri esnafımıza büyük külfet getiriyor. Yıllık bazda hesaplanınca esnafımız neredeyse sermayesi kadar sigorta primi ödüyor. Ülkemizde yüzde 11 seviyesine gelen işsizliği azaltmak için SGK primleri düşürülmeli. Esnaf ve sanatkarımız başta olmak üzere işverenler sigorta primlerinin altında ezilmekten kurtarılmalı" dedi.

-"Esnafın ödediği sigorta primi 2 yılda yüzde 43 arttı"

Ekonominin barometresi olan esnaf ve sanatkarın yüksek sigorta primlerinden mustarip olduğuna işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bağ-kurlu esnaf ve sanatkarımızın 2017 yılında ödediği en düşük sigorta primi 613 TL'yken, 2018'de 700 TL'ye, 2019'da ise 882 TL'ye yükseldi. Yani esnafımızın ödediği sigorta primleri 2 yılda yüzde 43 oranında artış gösterdi. Esnaf ve sanatkarımız bu meblağları ödemekte büyük güçlük çekiyor. Hem kendi sigorta primi hem de yanındaki işçinin sigorta primi derken esnafımızı zora sokuyor. Acilen bu konuda esnafımıza bir kolaylık sağlanmalı, işçi ve işveren üzerindeki sigorta yükü hafifletilmelidir" diye konuştu.

-"Sigorta primlerinin düşürülmesi esnafın maliyetini düşürür"

Maliyetlerin düşürülmesi ve işsizliğin önlenmesi için esnafın sigorta prim yükünden kurtarılması gerektiğini söyleyen Palandöken, "Ülkemizde şu an en önemli sorunlardan birisi işsizlik. Maliyetler arttığı için işverenler eleman almaktan çekiniyor. Eğer sigorta primlerinde işverene kolaylık sağlanırsa bu kolaylık doğrudan ekonomiye ve istihdama etki eder. Sigorta primleri düşerse esnaf hem yanındaki elemanı çalıştırmaya devam eder hem de ihtiyacı varsa eleman almaktan kaçınmaz. Yeni eleman alınması ise istihdama destek sağlar ve işsizliği azaltır. Daha fazla kişi istihdam edileceği için SGK'nın sigorta primlerinden elde ettiği tahsilat düşmeyeceği gibi artış gösterir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA