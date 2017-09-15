Palandöken: "İşsizliğin Çözümü İçin Meslek İhtiyaç Haritası Çıkarılmalı"

Haziran ayı işsizlik oranının TÜİK tarafından 10.2 açıklandığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,"İşsizlik oranı yüzde 10'un üzerinde takılıp kaldı. İşsizliğin kalıcı olarak düşürülmesi için istihdam teşviklerinin yanında meslek ihtiyaçına göre politikalar belirlenmelidir" dedi.



İstihdamın artmasında istihdama yönelik teşviklerin büyük etkisinin olduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İşsizlik oranı yüzde 10'un üzerinde takılıp kalsa da istihdamda düzenli bir artış olduğu görülüyor. Bundan da anlaşılıyor ki iş güçüne katılım oranı artmasına rağmen işsizlik oranı düşmüyor. İşsizliğin kalıcı olarak düşürülebilmesi için teşvikler tek başına yeterli değil" ifadelerinde bulundu.



İşsiz sayısının artmasına rağmen iş gücü ihtiyacının da arttığını ifade eden Palandöken, "Özellikle ara eleman ihtiyacı her geçen gün daha da artıyor. Gençlerin tamamı üniversite okumak istiyor aileler de bu isteğe destek veriyor. Ancak üniversite mezunu işsiz sayısı artarken işletmeler ara eleman bulamıyor. Bu sorunun çözümü için Türkiye'nin ara ve teknik eleman ihtiyacının bölge bölge haritası çıkarılmalı ve bu ihtiyaç analizi doğrultusunda gençlere meslek edindirilmelidir" mesajını verdi. - ANKARA