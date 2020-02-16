Haberler » Ekonomi » Palandöken: İşsizliğin altında küçük esnafın yok olması yatıyor - Ekonomi

Palandöken: İşsizliğin altında küçük esnafın yok olması yatıyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, işsizliğin altında küçük esnafın giderek yok olmasının yattığını belirterek, Perakende Yasası'nda yapılacak düzenlemeyle zincir marketlere yönelik yeni kurallar getirilmesi gerektiğini bildirdi.

16.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:45
Palandöken: İşsizliğin altında küçük esnafın yok olması yatıyor

TESK Genel Başkanı , işsizliğin altında küçük esnafın giderek yok olmasının yattığını belirterek, Perakende Yasası'nda yapılacak düzenlemeyle zincir marketlere yönelik yeni kurallar getirilmesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler