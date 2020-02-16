Palandöken: İşsizliğin altında küçük esnafın yok olması yatıyor
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, işsizliğin altında küçük esnafın giderek yok olmasının yattığını belirterek, Perakende Yasası'nda yapılacak düzenlemeyle zincir marketlere yönelik yeni kurallar getirilmesi gerektiğini bildirdi.
16.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:45
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, işsizliğin altında küçük esnafın giderek yok olmasının yattığını belirterek, Perakende Yasası'nda yapılacak düzenlemeyle zincir marketlere yönelik yeni kurallar getirilmesi gerektiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com