Palandöken'in doruklarında yeni yıl coşkusu - Haberler
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Palandöken'in doruklarında yeni yıl coşkusu

Palandöken'in doruklarında yeni yıl coşkusu
Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Haberler | Güncel

KIŞ turizminin gözde mekanlarından Palandöken'de tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye ulaştığı soğukta yeni kutlaması yaptı.

KIŞ turizminin gözde mekanlarından Palandöken'de tatilciler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye ulaştığı soğukta yeni kutlaması yaptı.

Palandöken'de deniz seviyesinden 2 bin 500 metre yükseklikteki otellerin önündeki kayak pistinde düzenlenen yeni yıl kutlaması, akşam saatlerinde başladı. Otellerin balo salonunda canlı müzik eşliğinde eğlenenlerin yanı sıra bazı konuklar da meşaleli gece kayağı yaptı, havai fişek gösterisini izledi. Yurt dışı ve Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli ve yabancı turistlerle dolan Palandöken'de hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesine rağmen tatilciler, yakılan ateşin etrafında gönüllerince eğlendi.Gece yarısından sonra kutlamalar, otellerin eğlence mekanlarında devam etti. İşletmeler, gecenin ilerleyen saatlerinde davetlilere çorba, barbeküde köfte ve sucuk ikramında bulundu. Yeni yıla coşku ile giren tatilciler, barış ve sağlık dileklerinde bulundu.


Palandöken'in doruklarında yeni yıl coşkusu

Palandöken'in doruklarında yeni yıl coşkusu

Palandöken'in doruklarında yeni yıl coşkusu

Palandöken'in doruklarında yeni yıl coşkusu

Palandöken'in doruklarında yeni yıl coşkusu

Palandöken'in doruklarında yeni yıl coşkusu

Demirören Haber Ajansı / Turgay İpek - Son Dakika Haberleri

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