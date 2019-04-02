Palandöken: "İlk Çeyrekte 70 Bin İş Yeri Açıldı, 29 Bin Kapandı"

Yılın ilk çeyreğinde esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 772 bin 650 olduğunu kaydeden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayınlanan ilanlara göre, esnaf ve sanatkarlarımıza ait 1 milyon 907 bin 857 iş yeri var. 2019 yılının ilk çeyreğinde 70 bin 888 iş yeri açıldı, 29 bin 214 iş yeri kapandı.

Diğer taraftan, 20 bin 544 iş yeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediği için sicil gazetesinde terkin ilanları yayınlanmadı. Böylece yılın ilk çeyreğinde esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 21 bin 130 arttı" dedi.

Yılın ilk çeyreğindeki iş yeri açılışlarının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azaldığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2018'in ilk çeyreğinde 74 bin 662 iş yeri açılırken, bu yılın ilk çeyreğinde iş yeri açılışları 3 bin 774 azalarak 70 bin 888 oldu. İş yeri açılışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azaldı. 2018'in ilk çeyreğinde 29 bin 909 olan iş yeri kapanışları ise 695 azalarak 29 bin 214 olarak kayıtlara geçti. İş yeri kapanışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azaldı. Yılın ilk çeyreğinde en çok açılışı yapılan meslek kolları ise; 7 bin 730 ile büfe, bakkal ve market işletmeciliği, 5 bin 414 ile lokantacılık, 4 bin 270 ile kahvehane, kıraathane, çay ocağı işletmeciliği, 2 bin 878 ile pazarcılık ve 2 bin 703 ile servis aracı işletmeciliği oldu" şeklinde konuştu.

"Nüfusuna göre en fazla iş yeri açılışı Muğla'da gerçekleşti"

Nüfus yoğunluğu dikkate alınarak en fazla iş yeri açılışı ve kapanışının gerçekleştiği iller hakkında bilgi veren Palandöken, "Yılın ilk çeyreğinde illerin nüfus yoğunluğuna göre en fazla iş yeri açılışları sırasıyla Muğla, Çanakkale, Antalya, Artvin ve Burdur'da gerçekleşti. Nüfusuna göre iş yeri açılışlarının en az olduğu iller ise, Şırnak, Batman, Hakkari, Bitlis ve İstanbul oldu. Yine nüfus yoğunluğuna göre iş yeri kapanışlarının en fazla olduğu iller ise Uşak, Çanakkale, Tunceli, Muğla ve Artvin olarak kaydedildi. Nüfusa göre iş yeri kapanışının en az olduğu iller Kilis, Şırnak, Şanlıurfa, Van ve Gaziantep oldu" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA