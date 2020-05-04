Palandöken ilçe jandarma trafik ekiplerinden Trafik Haftası'nda uygulama

Erzurum'un Palandöken ilçesinde jandarma ekipleri her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan trafik haftasında uygulama yaptı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde jandarma ekipleri her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanan trafik haftasında uygulama yaptı.

Ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla " Evdeyim Ama Trafik Kuralları *Aklımda" *Trafikte Her Yıl Daha İyiye "mottosuyla trafik uygulaması yaptı. - ERZURUM

Kaynak: İHA