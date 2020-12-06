Palandöken: "İcra işlemleri pandemide durdurulmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Pandemi sürecinde binlerce esnafımız icra memurlarıyla karşılaştı. Tüm icralar yine en azından pandemi süreci bitene kadar durdurulmalı" dedi.

İş yerleri genelge ile kapatılan esnafa gelen icraların pandemi süresince durdurulması gerektiğine dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Genelge ile pandemi tedbirleri kapsamında ve sokağa çıkma yasakları gereği iş yerlerini kapatan esnafımıza gelen tüm icralar yine en azından pandemi süreci bitene kadar durdurulmalı. Kazancı olmayan esnafımızın bir de icra geldiğinde ayakta durma şansı kalmıyor. Bu icralar esnafımızın kara listeye düşmesine neden oluyor. Kredi almakta zorlanan esnafımız yeniden kara listeye girmesinin mutlaka önüne geçilmeli" diye konuştu.

"Kazancı olmayan esnaf icradan sonra ayakta kalamaz"

Esnafa birçok konuda borç veya cezalar nedeniyle icra geldiğini belirten Bendevi Palandöken, "Pandemi sürecinde binlerce esnafımız icra memurlarıyla karşılaştı. Köprü, otoyol geçiş ücretleri, mal alınan şirkete olan borçlar, kira borçları, kredi borçları, şahıs borçları gibi tüm konularda gelebilen icra işlemleri esnafın bu dönemde tamamen batmasına neden oluyor. Esnaf zaten Mart ayından bu yana hep borcunu borçla kapattığı için zor günler geçiriyor. Özellikle genelge ile iş yeri kapatılan esnafın bu dönemde zaten bir kazancı yokken, çektiği kredileri ödeyemezken icraya verilen borcunu da ödeyecek gücü yok. Üstelik bu icralar esnafımızın kara listeye düşmesine sebep oluyor. Piyasalardaki dengeler esnafın tamamen batmasına neden olacak şekilde mallarını haczetmekle düzelmez. En azından pandemi sürecinde, özellikle iş yeri tamamen kapatılan esnaf sektörleri için icra işlemleri bir süre durdurulmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı