Palandöken'i Yaz Turizmine Kazandırmak İçin Yürüdüler

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın yaz turizmine kazandırılması amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi amaçlanan "Palandöken Doğa Yürüyüşü" gerçekleştirildi.



Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erzurum, 25. Kış Üniversite Oyunları (Universiade 2011) ve 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivaline (EYOF 2017) ev sahipliği yaparak kış sporlarında da kendini kanıtladı.



Şehri 4 mevsim turizme kazandırmak, dağın zengin turizm potansiyeline dikkati çekmek, dağın daha az görülen, gezilen güney batı tepelerini keşfetmek amacıyla Palandöken Dağı'nda doğa yürüyüşü düzenlendi.



Yürüyüşe, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fuat Taşkesenligil ile vakıf ve dernek gibi çeşitli STK temsilcileri, izciler ve öğrenciler katıldı.



"Erzurum, 2026 Kış Olimpiyatlarına aday"



Milletvekili Ilıcalı, yürüyüş sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 2 bin 500 rakıma tırmandık. Bu yürüyüşü Palandöken'i tanıtmak için yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın 12 Nisan'da yaptığı çağrıyı yineledik. Erzurum, 2026 Kış Olimpiyatlarına aday. Erzurum'da 2026 Kış Olimpiyatları adaylığımızı daha da hissetmek istiyoruz. Ev sahipliğini alırsak, Erzincan ve Kars ile bölgeye çok büyük bir katkı gelir." diye konuştu.



Erzurum'un olimpiyat adaylığının dillendirilmesiyle tramvay projesinin Bakanlar Kurulunda onaylandığını, termal tesislerin kayak merkezine bağlanması için çalışmalar yapıldığını hatırlatan Ilıcalı, olimpiyatların Erzurum'da yapılmasının şehre ve bölgeye büyük kazanımları olacağını anlattı.



Ilıcalı, Erzurum'un havasının çok temiz olduğunu vurgulayarak, "Belli bir yaştayım. Eğimli bir yol yürüdüm. Düz yoldan 10-20 kat daha fazla enerji harcatıyor. Şu anda hiç dinlenmeden konuşabiliyorum. Tüm dünyanın dikkatini Erzurum'a, Palandöken'e çekiyoruz." dedi.



FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz tarihinin yaklaştığını hatırlatan Ilıcalı, şöyle devam etti:



"Erzurum mübarek, Milli Mücadeleyi başlatan bir şehir. 15 Temmuz 2016'da da Reisinin bir dakikalık talimatıyla 100 binler meydanlarda oldu. Her zaman devletinin yanında olan bu şehre neler yapsak azdır. 2026 Kış Olimpiyatları da bu şehir için çok önemli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER) Başkanı Murat Ertaş da Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve yaklaşık 30 STK'nin katılımıyla "Geleneksel Palandöken Doğa Yürüyüşü"nün ilkini yaptıklarını söyledi.



Yürüyüşü gelenekselleştirmek istediklerini dile getiren Ertaş, şunları kaydetti:



"Her yıl Erzurum'un farklı bir dağ yürüyüşü parkurunu gezmek istiyoruz. İlkini Palandöken'de yaptık. Palandöken'in yaz turizm potansiyelini ortaya koymak, sivil halka göstermek amacıyla bu geziyi düzenledik. Doğa yürüyüşü halkımızca yapılabilir. Burada çok güzel parkurlar var. Aynı zamanda Palandöken'in Ejder Tepesi dışında tanınmayan güzel vadileri var, bunları tanıtmak, yaz turizmine katkı sağlamak için bu etkinliği düzenledik. Bugün yaklaşık 300 kişi yürüyoruz. Halk direnişi olan 15 Temmuz'un yıl dönümü geldi. Yürüyüşe katılan STK'lerin gençleri Palandöken Dağı'na Türk bayrağı açtı. Şu anda burada nöbet bekliyorlar."



Yürüyüşe, ATAK Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Çetin Bayram'ın 4 aylık kızı Gülçe Beril ile katılması renkli görüntüler oluşturdu.