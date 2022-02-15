Palandöken heyecanından uyuyamadılar

ERZURUM'un ilçelerine bağlı kırsal mahalle okullarında eğitim-öğretim gören ilkokul öğrencileri, Palandöken Kayak Merkezi'ne gidecekleri günün gecesini uykusuz geçirdiler. Öğretmenlerinin, "Sıra sizde, yarın Palandöken'e gidiyoruz" demesiyle büyük bir heyecan yaşayan öğrenciler, hayatlarında ilk kez geldikleri Palandöken'de Türk Kayak Vakfı (TKV) ve Erzurum Kayak Kulübü'nün eğitmenleri eşliğinde kayak dersi aldı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken, birçoğu köylerinden ilk kez çıkan ilkokul öğrencilerine ev sahipliği yaptı. Türk Kayak Vakfı ve Erzurum Kayak Kulübü'nün bu yıl üçüncüsünü başlattığı, 'hayatlara dokunuş' sosyal sorumluluk projesi ile kırsal mahallede yaşayan ve hayatında Erzurum şehir merkeziyle Palandöken'i görmeyen öğrencileri minibüslerle öğretmenleriyle köylerinden alıp Erzurum'a getiriyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 200 rakımındaki Erzurum Kayak Kulübü'ne götürülen öğrencilere burada tek tek kayak kıyafetleri giydirilip, eğitmenler eşliğinde acemi pistinde kayak eğitimi verildi. Büyük bir heyecan ve mutluluk içinde ilk kez gördükleri Palandöken'de kayak yapan öğrenciler, kaymakta güçlük çeken arkadaşlarına tezahürat yaparak cesaretlendirdi.

Erzurum'un Çat ilçesinin kırsal Soğukpınar Mahallesi'nden gelen Emin Şimşek, "Çok mutluyum. Palandöken'i ilk kez görüyorum. İyi güzel kayıyorum. Gittiğimizde aileme burada yaşadıklarımı anlatacağım" dedi.