Palandöken Girişimcilik Zirvesi sona erdi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Erzurum Genç Girişimciler Kurulu iş birliğinde düzenlenen Palandöken Girişimcilik Zirvesi sona erdi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Erzurum Genç Girişimciler Kurulu iş birliğinde düzenlenen Palandöken Girişimcilik Zirvesi sona erdi.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde gerçekleştirilen zirveye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Girişimcilik Müdürü Batuhan Demir, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi Faysal Açıkbaş, Erzurum TSO Genel Sekreteri Kürşat Karagöl, TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Haktan Ömeroğlu ve il temsilcileri katıldı.

Haktan Ömeroğlu, burada yaptığı konuşmada, zirvenin sonuç bildirgesine değindi.

2009'dan beri birçok alanda faaliyet yürüttüklerini ancak Doğu Anadolu Bölgesi'nin topyekun ele alınması gerektiğini belirten Ömeroğlu, "Bölgedeki iller var olacaksa diğer illerle var olacak. Biz inanıyoruz ki bölgedeki tüm iller birbirinin lokomotifi ve öncüsü olursa Doğu Anadolu Bölgesi geçmişte anlatılan ticaretin yoğun olduğu günlerine yeniden el birliğiyle kavuşacaktır." dedi.

Toplantıda girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşlarının bir araya geldiğini söyleyen Ömeroğlu, şöyle devam etti:

"Toplantının ana temasını Kovid-19 döneminde girişimcilerin yaşadığı sorunlar oluşturmuştur. Pandemi döneminde sağlanan kamu desteklerinin değerlendirildiği toplantıda Kovid-19 sonrası dönem için yapılacaklar tüm paydaşlarca katılımcı bir anlayışla değerlendirilmiş ve kısa dönemde yapılabilecekler konusunda bir ortak akıl oluşturulmaya çalışılmıştır. Oturumlarda bölgenin girişimcilik ekosisteminin geliştirilebilmesi adına yapılabilecek birçok konu derinlemesine değerlendirilmiştir. Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi noktasında büyük bir farkındalık ve iyi niyetle yapılan bu çalışmalara rağmen bazı sorunlar bir türlü çözüm bulamamıştır. Girişimcilik ekosisteminin paydaşlarının oluşturduğu bir koordinasyon kurulunun oluşturulması sorunların daha hızlı çözülmesine katkı sağlayacaktır."

Ömeroğlu, proje bazlı destek sağlayan kuruluşların mevzuatlarının birçok bürokratik engeli beraberinde getirdiğini ve süreçleri zorlaştırdığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu durum girişimcilerin heveslerini kırmakta ve kaynakların etkin kullanılamamasına neden olmaktadır. Bürokratik engeller dışında proje değerlendirme sürelerinin uzun olması dinamik iş hayatı içinde kabul edilebilir durum değildir. Ülkemizde ihracatın artırılmasına yönelik birçok teşvik uygulanmaktadır. Bölge olarak ihracat potansiyeli olan birçok işletmemiz bulunmasına rağmen ihracat konusunda henüz istenilen seviyede olduğumuz söylenemez. Kovid-19 sonrası dönemde e-ticaretin ve ihracatın giderek yaygınlaşacağı açıkken bunu bir fırsata çevirmek adına ihracat konusunda girişimcilerin bilgi eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir."

Batuhan Demir de 2009'da kurulan TOBB Genç Girişimciler Kurulunun başarılı işlere imza attığını dile getirdi. Demir, düzenlenen zirveyle girişimcilik ekosistemini geliştirme ve güçlendirme adına kararlar aldıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf