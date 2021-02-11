Palandöken gece kayağında adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi oldu
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Palandöken gece kayağında adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi oldu

11.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:42

Türkiye'nin ve dünyanın önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde tatil yapan yerli ve yabancı turistler gece kayağının keyfini doyasıya çıkarıyor.

Türkiye'nin ve dünyanın önemli kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde tatil yapan yerli ve yabancı turistler gece kayağının keyfini doyasıya çıkarıyor.

Erzurum Havalimanı'na 20 kilometre, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle ulaşımda kolaylık sağlayan Palandöken'de tatil yapan turistler, gündüz kayağının yanı sıra geceleri de ışıklandırılan pistlerde, saatlerce kayak yapıyor.

Turistler aileleriyle salgın dolayısıyla saat 20.00'ye kadar kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak güzel vakit geçirirken, bir yandan da eğlenceli anları kameralarına kayıt ediyor.

Birçok alternatif kayak pistinin bulunduğu Palandöken'e gelen kayak tutkunları, 3 bin 200 rakımlı Ejder tepesinden oteller bölgesine kadar ışıklandırılan pistlerde çam ağaçları arasında kayak yapabiliyor.

Adrenalin tutkunlarının gece kayağı yaparken kasklarına taktıkları kameralarıyla çektikleri ve kristal karın üstünde sergiledikleri şovlar ise adeta nefes kesiyor.

Lüks otelleri, yenilenen tesisleri ve bungalov evleriyle yerli ve yabancı turistlere cazip tatil imkanı sunulan Palandöken'e gelen turistlerin salgın kurallarına uyarak gece kayağının keyfini çıkardığı anlar aynı zamanda drone ile havadan görüntülendi.

Adeta gece kayağının vazgeçilmesi olan Palandöken'i tercih eden turistler gündüz de aynı pistlerde kayak yapıp gönüllerince eğleniyor.

Palandöken gece kayağında adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi oldu
Palandöken gece kayağında adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi oldu
Palandöken gece kayağında adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi oldu
Palandöken gece kayağında adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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