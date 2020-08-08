HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Palandöken futbol takımlarının gözdesi

Birçok futbol kulübü yeni sezon hazırlıklarını Palandöken'de yapacak.

Palandöken futbol takımlarının gözdesi
08.08.2020 17:04 | Son Güncelleme: 08.08.2020 17:08

Birçok futbol kulübü yeni sezon hazırlıklarını Palandöken'de yapacak. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sezon öncesi yaklaşık 30 futbol takımını ağırlayacak. Kamp dönemi öncesi Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahalardaki bakım çalışmalarını tamamladı.

Palandöken Kayak Merkezindeki otellerde kam dönemi için gerekli hazırlıklarını tamamladı.

Palandöken Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akça, "Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon açıldı. Şu anda 4 Süper Lig takımı rezervasyon yaptı. TFF 1. Lig ve 2. Lig takımları da rezervasyonlarını yaptılar.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi denetiminde sahalardaki son hazırlıklar ve kontroller yapıldı. Bizler de oteller olarak gerekli hazırlıkları yaptık. Güvenli turizm sertifikalarını aldık. Futbol takımlarını ağırlamaya başlayacağız" diye konuştu.

Türkiye'deki her şeyiyle hazır olan Yüksek irtifa Kamp Merkezi'nde yaklaşık 30 takımın sezon öncesi kamp yapacağını dile getiren Akça, "Gerek konaklama ve gerekse tesisler anlamında iklim şartları açısından çok avantajlı bir merkez. Erzurum palandöken turizm işletmecileri olarak futbol takımlarını ağırlamaya hazırız" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı 3. Sayfa
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Politika
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır Politika
Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır
'Sende şeref olsa istifa ederdin' sözleri üzerine mahkemeye giden işçiye Yargıtay'dan güzel haber Ekonomi
"Sende şeref olsa istifa ederdin" sözleri üzerine mahkemeye giden işçiye Yargıtay'dan güzel haber
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı Magazin
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü 3. Sayfa
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar
Her şeyden bihaber poz veriyorlardı! Beyrut'taki patlamaya en mutlu anlarında yakalandılar
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Bomba iddia: Tülin Şahin'in Pedro de Noronha ile resmi nikahı yok
Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu
Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı
Anonsu duyan polis koşarak geldi, denize açılıp gençleri kurtardı
Ünlü anketçi, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Parti kuracağını söyledi, Eylül'de harekete geçiyor
Ünlü anketçi, Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi anlattı: Parti kuracağını söyledi, Eylül'de harekete geçiyor
Fenerbahçe, 3 sponsorundan toplam 70.5 milyon TL alacak
Fenerbahçe, 3 sponsorundan toplam 70.5 milyon TL alacak
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım
Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transfer olduğunu duyurdu: Reddedemeyeceğim bir teklif aldım
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu
Smyrna Antik Kenti kazılarında mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Merve Boluğur Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Caner Erkin Gökhan Gönül Mehmet Topal Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Düğün Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Palandöken futbol takımlarının gözdesi - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 17:08:33. #1.15#
title