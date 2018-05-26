Palandöken, "Esnaf Yeni Yemek Kartı Uygulamasından Memnun"

Yemek kartı şirketlerinin yüksek komisyonlarına yönelik düzenlemenin yürürlüğe girmesinden lokantacı esnafının memnun olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yemek kartı piyasasında esnafın hakkı yeniyordu. Kart şirketleri yüksek komisyonları, bakım bedeli gibi birçok farklı ücret ile esnafı mağdur ediyordu. Komisyonların yüzde 6'yı geçemeyeceği yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Esnaf bu durumdan memnun. Artık daha adil bir ortam oluşacağına inanıyoruz" dedi.

Yürürlüğe yeni giren yemek kartı ile ilgili düzenleme hakkında bilgi veren Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişikliğe gitti. Buna göre yemek kartı hizmeti veren kuruluşlar doğrudan veya dolaylı olarak iskonto uygulayamayacak ve farklı adlar altında menfaat sağlayamayacak. Bu kuruluşların esnafa uygulayacağı komisyon oranı yüzde 6'yı geçemeyecek. Komisyon dışında uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek, bakım bedeli ve depozito gibi adlar altında herhangi bir ücret talep edemeyecek. Esnafa yapılan ödemelerin süresi 30 günü aşamayacak. Ay veya yıl sonu itibariyle yemek kartında kalan bakiye herhangi bir şart aranmaksızın bir sonraki aya veya yıla devredilecek. Tüm bu hükümler yemek kartıyla aynı amaçla kullanılan yemek çekleri, çevrimiçi sistemler ve benzeri uygulamalar hakkında da geçerli olacak" ifadelerini kaydetti.

"Esnaf yemek kartına gelen değişikliklerden memnun"

Esnafın yemek kartı piyasasındaki mağduriyetinin giderildiğinin altını çizen Palandöken, "4 milyona yakın yemek kartı kullanıcısı var. Bu yemek kartları ise 200 binin üzerinde noktada geçerli. Kullanıcı sayısı arttıkça oranların düşmesi, esnafın daha çok kazanması gerekirken tam tersi olmaya başlamıştı. Yemek kartı şirketleri yüzde 12'ye varan komisyonlar ile esnaftan daha çok kazanır hale gelmişti. Ödemesi gereken birçok kalem olan esnafın bu şekilde karlılığı düşüyordu. Yeni düzenlemeyi tüm esnafımıza genelge olarak bildirdik. Artık bu mağduriyet giderildi. Esnaf da yemek kartlarına gelen değişikliklerden memnun" dedi. - ANKARA