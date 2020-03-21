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Bendevi Palandöken, Palandöken, Ekonomi

Palandöken: "Esnaf ve sanatkâra özel paket hazırlanmalı"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, korona virüsten etkilenen esnaf ve sanatkarlar için özel paket hazırlanması gerektiğini açıkladı.

21.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:40
Palandöken:

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, korona virüsten etkilenen esnaf ve sanatkarlar için özel paket hazırlanması gerektiğini açıkladı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken, "Korona virüs sebebiyle onlarca meslek kolundaki esnaf ve sanatkarlarımızın faaliyetlerine ara verilirken diğer meslek kollarındaki esnafımız da siftahsız dükkan kapatıyor. Ancak kira, stopaj, elektrik, su, doğal gaz gibi enerji maliyetleri, sosyal güvenlik primleri gibi ödemeleri devam ediyor. Bu sebeple, korona virüs sebebiyle ticari faaliyetlerine geçici süre ile ara verilen esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkarlarımıza özel bir paket hazırlanmalı. Hiçbir engel ve prosedür olmaksızın talepte bulunan her esnafımıza sıfır faizli, en az bir yıl geri ödemesiz, minimum 50 bin TL kredi imkanı sağlanmalı" dedi.

-"Talepte bulunan tüm esnafımız sıfır faizli kredi alabilmeli"

Esnafın rahatlatılması ile vatandaşların ve piyasanın da rahatlayacağını dile getiren Palandöken, "Korona virüs sebebiyle vergi, sosyal güvenlik, kredi, kira ve piyasaya olan diğer borçlarını ödeyemeyen esnaf ve sanatkarlar zor bir süreçten geçmektedir. Esnaf ve sanatkarımıza verilecek 50 bin liralık kredi ile esnafımız devlete olan vergi, BAĞ-KUR, SSK gibi borçlarını ödeyeceği için devletimizin bir kaybı olmayacaktır. Çünkü devletin verdiği para yine kendisine geri dönecektir. Öte yandan esnafın biriken borçlarını ödeyebilmesi için yeni bir yapılandırmaya gidilmeli. Kısıtlı sermayesi ile ayakta kalma mücadelesi veren esnafımızın dayanma gücünü artıracak tedbirler bir an önce uygulamaya konulmalı. Esnafa yönelik yapılacak yeni bir özel paket ile başta esnafımız olmak üzere vatandaşlar ve piyasada psikolojik açıdan büyük bir rahatlama meydana gelecektir. Çünkü esnafa verilen her türlü destek ve teşvik doğrudan ekonomiye yansıyarak piyasayı rahatlatacaktır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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