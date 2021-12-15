Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Bendevi Palandöken, "Esnaf finansal okuryazarlık eğitimini kaçırmamalı" dedi.

TESK, DMW Eğitim ve Danışmanlık Hizmetler A.Ş ve İstanbul Arel Üniversitesi işbirliği ile çevrimiçi olarak verilen finansal okuryazarlık eğitiminin devam ettiğini hatırlatan Palandöken, "Esnafımızın kendini geliştirmesi ve küresel ekonomiye dair çeşitli bilgiler ve deneyimler elde etmesi için konfederasyonumuz, İstanbul Arel Üniversitesi ve DMW Eğitim ve Danışmanlık Hizmetler A.Ş işbirliğinde verilen ücretsiz ve uluslararası katılım belgeli finansal okuryazarlık eğitimleri devam ediyor. İlk 4 grubun eğitimleri tamamlandı ve 5. Grup eğitimleri 19 Aralık 2021 Pazar günü 09.30 ile 17.30 saatleri arasında çevrimiçi yapılacak" diye belirtti.

"Esnaf uluslararası katılım belgeli bu eğitimi kaçırmamalı"

Kendini, işlerini ve bakış açısını ekonomik anlamda geliştirmek isteyen esnafın bu eğitimi kaçırmaması gerektiğini de belirten Palandöken, "Her ay gerçekleştirilen bu eğitimleri tüm teşkilatımıza genelge ile de duyuruyoruz fakat bu eğitici ve bilgilendirici eğitimden henüz faydalanmayan esnaf ve sanatkarımız mevcut. Kendini geliştirmek, finansal anlamda ufkunu genişleterek yeni bilgiler öğrenmek isteyen esnaf ve sanatkarımız Web site üzerinden kayıt oluşturarak 1 gün süren bu eğitimi kaçırmamalı. Çeşitli konular içeren ve interaktif olarak devam eden bu eğitimlerde esnafımız hem iş yerini geliştirmede, hem para yönetimini öğrenmede hem de farklı bakış açısı kazanarak işlerini büyütmede önemli kazanımlar elde ediyor" şeklinde konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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