Palandöken, "Esnaf 2020'ye sıkıntılı girdi"

02.01.2020 11:59 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:05

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK ) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren Ahilik Fonu ödemelerini erteleyerek yeni düzenlemeye gitmelidir. Esnaf, Bağ-Kur borcunu ödeyemediği için sağlık hizmeti alamazken bir de Ahilik Fonu uygulaması büyük bir külfet getirmektedir. Zaman kaybedilmeden Ahilik Fonu uygulaması ertelenmeli ve esnaf ve sanatkarlar ile yakınları genel sağlık sigortasından yararlanmaya devam etmelidir" dedi.



"GSS'den ücretsiz faydalanabilme limiti artırılmalı"



İki aydan fazla sağlık prim borcu olan Bağ-kurluların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresinin 31 Aralık 2019 itibariyle sona erdiğini hatırlatan (TESK ) Genel Palandöken, "Sağlık güvencesi olmayan ve sağlık primi borcunu zamanında ödeyemeyen herkesin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için verilen süre yeniden uzatılmalıdır. Sağlık hizmetinden faydalanamayan vatandaşlar ileri ki yıllarda almadıkları hizmetin bedeli daha sonra faiziyle birlikte talep edilmektedir. Oysa verilmeyen hizmetin bedeli olmaz. Sonradan bu ücretler faiziyle birlikte alınıyor ise vatandaşın hizmet almasının önü açılmalıdır. Esnaf ve sanatkar Bağ-Kur'a sosyal güvenlik primini ödeyemezken şimdi bir de Ahilik Fonu ödemelerinin üzerine gelmesi esnafımızı ilerleyen günlerde daha da sıkıntıya sokacaktır. Sağlık primini ödeyemeyen yaklaşık 5 milyon GSS'li ile Bağ-Kur'lu vatandaşımızın uğrayacağı mağduriyetin önüne geçilmesi için yeni bir düzenlemeye yapılıncaya kadar uygulama ertelenmeli ve sosyal devlet ilkesine uygun olarak herkes sağlık hizmetinden faydalanmalıdır" diye konuştu.



"Ahilik fonunun ertelenmesi 2 milyon esnafı rahatlatır"



1 Ocak 2020 tarihinde başlayan esnaf ve sanatkarların Ahilik Fonu kesintisinin ertelenmesine ilişkin düzenleme yapılmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizen Palandöken, "2 milyona yakın esnaf ve sanatkarlarımız adına olumlu bir karar alınarak AHİLİK FONU uygulaması mutlaka ertelenerek yeniden düzenlenmelidir. Acilen bir yeni düzenleme ile Ahilik Fonu tamamen kaldırılarak ödemesi yapılan Sosyal Güvenlik primi içerisinden esnafa yük getirmeden Ahilik Fonu'na pay ayrılmalıdır. Fondan işsizlik maaşı ve hizmet yılına göre de kıdem tazminatı ödemesi yapılmalıdır. Mevcut ekonomik koşullarda esnaf ve sanatkarlarımız Bağ-Kur primlerini ve çalıştırdıkları işçinin sigorta primlerini bile ödemekte zorlanırken Ahilik Fonu'na yeni ödeme yapması esnafımız için 2020'nin sıkıntılı geçeceğini göstermektedir. Esnaf ve sanatkarlar olarak sıkıntı değil artık her alanda rahatlamak istiyoruz. Çünkü esnafın böyle bir fona ödeme yapacak gücü yoktur" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA