Palandöken: "Enflasyonun İnmesi İçin Enerji Maliyetleri Düşmeli"

Enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanabilmesi için sanayinin ham madde dışındaki en büyük girdisi olan enerji maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatları mutlaka düşürülmelidir" dedi.

Benzinin litre fiyatının 7 TL'ye yaklaştığını, motorinde de yine zam beklentisi olduğunu belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kış dönemini geride bıraktık. Hem turizm, hem inşaat sezonu açılırken çiftçinin hasat dönemi yaklaşıyor. Üretimin hızla artacağı bir dönemde başta akaryakıt olmak üzere enerji maliyetleri düşürülürse sinai ve zirai üreticiyi desteklemiş oluruz. Bu da enflasyonun düşmesine katkı sağlarken ekonomik büyümeyi de yükseltir" şeklinde konuştu.

Eşel mobil sisteminin uygulandığı dönemde akaryakıt fiyatlarının kontrol altında olduğunu belirten Palandöken, "Eşel mobil sisteminin enflasyonu düşürmeye etkisi oldukça büyük oldu. Benzin ve motorin fiyatlarında bir tavan fiyat belirlenerek bu fiyatın aşılması halinde eşel mobil sistemi otomatik devreye alınmalıdır. Bu şekilde bir uygulama enflasyonun düşmesinde yine büyük etki gösterecektir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA