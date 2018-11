Palandöken: "Enflasyonda Kasım ve Aralık Ayı Önemli"

Ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Tüketici fiyatları, ekim ayında aylık yüzde 2,67 artarken yıllık bazda artış yüzde 25,24 oldu. Bu da yıllık bazda artışın 2003 Haziran ayından beri en yüksek artış olarak kayda geçti. Ancak enflasyonda asıl belirleyici aylar Kasım ve Aralık ayları olacak. Bu aylarda mevsimsel olarak sezon sonu indirimlerin yanı sıra hükümetin uygulamaya koyduğu vergi indirimleri enflasyonun düşmesinde belirleyici olacaktır" dedi.

Otomotiv sektörü başta olmak üzere mobilya ve beyaz eşya ürünlerine getirilen ÖTV ve KDV indirimleri enflasyonun düşmesinde belirleyici ancak yeterli olmadığını ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Uzun zamandan beri benzin ve motorine yapılan zamlar A'dan Z'ye her ürünü etkileyerek enflasyonu azdırmaktadır. Onun için petrole zam yapılırken çok dikkat edilmeli, indirimlerde ise daha hızlı şekilde hareket edilmelidir. Şu an ulaştırma sektörümüz benzin ve motorinde acil indirim bekliyor. Çünkü her ürünün fiyatını etkileyen bu sektöre yapılan indirim de enflasyonu frenler" diye konuştu. - ANKARA