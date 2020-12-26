Palandöken: "En güvenilir en uygun yılbaşı hediyesi esnaftadır"
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Palandöken: "En güvenilir en uygun yılbaşı hediyesi esnaftadır"

26.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:37
Palandöken:

Birçok mağazada ve internet sitelerinde sahte yılbaşı indirimlerinin devam ettiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vitrinlerde ve alışveriş sitelerinde kırmızı yeşil renkli reklamlarla yılbaşı indirimleri yapılıyor.

Birçok mağazada ve internet sitelerinde sahte yılbaşı indirimlerinin devam ettiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vitrinlerde ve alışveriş sitelerinde kırmızı yeşil renkli reklamlarla yılbaşı indirimleri yapılıyor. Büyük çoğunluğu aynı fiyatın üzerine tekrar aynı etiketi yapıştırıyor. Sevdiklerimizi mutlu etmek için en uygun fiyatlı en güvenilir hediyeler esnafımızın raflarında mevcut" dedi.

Esnaftan küçük büyük her türlü hediyenin alınabileceğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yılın en uzun gecesi indirimleri, Aralık indirimleri, kış indirimleri derken şimdi de Yılbaşı indirimleri adı altında birçok büyük mağaza ve internet alışveriş siteleri, var olan ürünün fiyatını yükseltip indirim diye aynı fiyattan satış politikalarına devam ediyorlar. Özellikle internette çok uygun fiyatlar yazıp yılbaşı indirimi adı altında sipariş edilen ürünü göndermeyen dolandırıcı siteler de mevcut. Esnafımızda bu tür satış yanıltmaları asla olmaz. Pandemi nedeniyle sevdikleriyle vakit geçiremeyen vatandaşlarımız yılbaşında onları mutlu etmek için esnafımızdan güvenilir alışveriş yapabilir. Küçük büyük kah süs eşyası, kah elektronik eşya veya çiçek gibi binlerce ürün esnafımızın raflarında ve doğru fiyatlarla halen müşterilerini bekliyor. Henüz yılbaşı hediyesi almayan vatandaşlarımız, pandemide zor günler geçiren, siftah yapamadığı günler olan esnafımızın dükkanlarından alışveriş yapabilir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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