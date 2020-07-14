Palandöken: "En büyük güç milli iradedir"
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Palandöken: "En büyük güç milli iradedir"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde 51 esnafın şehit olduğunu belirterek, "15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine ilk karşı çıkanlar hiç kuşkusuz halkımızla birlikte Ahilik teşkilatımızın üyeleri olmuştur.

Palandöken:
14.07.2020 09:45 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:49

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde 51 esnafın şehit olduğunu belirterek, "15 Temmuz 2016 hain darbe girişimine ilk karşı çıkanlar hiç kuşkusuz halkımızla birlikte Ahilik teşkilatımızın üyeleri olmuştur. Taksici, büfeci olmak üzere bir çok meslek dalından ülke genelinde 51 meslek mensubumuzu şehit verdik. Canımız pahasına ülkemize ve demokrasimize sahip çıktık. Unutulmamalı ki En Büyük Güç Milli İradedir" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 15 Temmuz Darbe Girişiminin 4'üncü yıl dönümü sebebiyle yazılı açıklama yayınladı. Palandöken, "15 Temmuz 2016 Darbe girişimine karşı koyan Ahilik teşkilatının üyeleri olmuştur. Hain darbe girişimine ilk karşı çıkanlar hiç kuşkusuz halkımızla birlikte Ahilik teşkilatımızın üyeleri olmuştur. Taksici, büfeci olmak üzere bir çok meslek dalından ülke genelinde 51 meslek mensubumuzu şehit verdik. Canımız pahasına ülkemize ve demokrasimize sahip çıktık. Unutulmamalı ki En Büyük Güç Milli İradedir" dedi.

"Her zaman darbelere karşıyız"

15 Temmuz 2016 Darbe girişimde esnaf ve sanatkar teşkilatı olarak TESK'in 51 üyesini şehit verdiğinin altını çizen Bendevi Palandöken, "Her zaman En Büyük Güç Milli İradedir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birlik ve beraberliğini ve milletimizin serbest iradesi ile seçilmiş Cumhuriyet Hükümetimizi ve demokratik rejimimizi açıkça tehdit eden, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen Darbe ve Devletimizi İşgal Girişiminin 4'üncü yıldönümünde yeniden en kuvvetli bir biçimde bir defa daha kınıyoruz. Her zaman Devletinin ve Milletinin yanında yer alan, aileleri ve yanlarında çalışanlarla birlikte ülkemizin dörtte birini temsil eden esnaf ve sanatkarlarımız, nereden ve kimden gelirse gelsin, darbelere karşı dimdik ayakta olmuş ve ayakta olmaya devam edecektir. Hiçbir zaman Cumhuriyet ve Rejim Düşmanlarına bu mukaddes topraklarda Devletimizi ele geçirme fırsat ve imkanı tanınmayacaktır. Dün olduğu gibi bugün ve her zaman Milletimiz ve esnaf teşkilatımız ülkesine ve Devletine canı pahasına sahip çıkacaktır. Ülkemiz üzerinde kötü emel besleyenler hiçbir zaman heveslenmesinler. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet hep var olacaktır. Hiçbir güç bizim birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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