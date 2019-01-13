Palandöken: "Elektrik ve Doğal Gaza Kış İndirimi Gelmeli"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaş ve esnafımızın faturalarda zorluk yaşamaması için kayda değer bir kış indirim gelmeli" dedi.

Elektrik ve doğal gazın en çok tüketildiği bu aylarda kayda değer bir indirim daha yapılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Doğal gazın ve elektriğin en çok tüketildiği ayların içerisindeyiz. Yaşanan sıkıntılı dönemde elektrik ve doğal gaza mutlaka kış indirimi yapılmalı. Çünkü bu aylarda artan yoğun tüketim esnafımızı ve vatandaşları zor durumda bırakmaktadır. Bakanlıklarımızın açıkladığı veriler de soğuk kış günlerinde elektrik ve doğal gaz sarfiyatının kat kat arttığını doğruluyor. Bu nedenle vatandaş ve esnafımızın faturalarda zorluk yaşamaması için kayda değer bir kış indirimi gelmeli" dedi.

"Elektrik ve doğal gazın en çok tüketildiği dönemdeyiz"

Kış aylarında elektrikle birlikte özellikle doğal gazın rekor tüketime ulaştığını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 8 Ocak günü ülkemizde 245 milyon metreküpü aşkın doğal gaz tüketilerek tüm zamanların rekorunun kırıldığını bildirdi. Elektrik tüketimi de geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,75 artarak 292 milyar 171 milyon 619 bin kilovatsaate yükseldi. En soğuk kış aylarından birini yaşıyoruz. Mevsimin bu olumsuz hava şartları, güneşin geç doğup erken batması gibi durumlarla birlikte elektrik ve doğal gaz tüketimi de en yoğun dönemlerini yaşıyor" diye konuştu.

"Geçen yıl iş yeri elektriğine yüzde 100,9 zam yapıldı"

Bu yılın başında yapılan yüzde 10'luk indirimin bu tüketim ve 2018 yılında yapılan zamlar karşısında yeterli olmadığının altını çizen Palandöken, "Bu yılın başında yapılan yüzde 10'luk indirim, vatandaş soğuk kış günlerini yaşadığı, bu fiyat artışları karşısında yetersiz kaldı. Geçtiğimiz yıl yapılan zamların etkileri yapılacak kış indirimi ile azaltılmalı. Bunun için de özellikle bu aylarda birçok kalemde alınan vergilerde indirim yapılmalı. 15 milyon doğal gaz abonesi var, yani 60 milyon vatandaşımız bundan faydalanıyor. Yapılacak indirimler milyonlarca vatandaşımızı hem iş yerinde hem evinde yüksek faturalar ödeyen esnafımızı sevindirecektir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA