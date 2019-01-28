Palandöken'e Ziyaretçi İlgisi Yüzde 150 Arttı

Erzurum Valisi Okay Memiş, kış turizminin gözde merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi'ne ziyaretçi ilgisinin geçen yıla göre yüzde 150 oranında arttığını bildirdi.

Memiş başkanlığında, Valilik binasındaki konferans salonunda, vali yardımcıları, kaymakamlar ve belediye başkanlarının yanı sıra çeşitli kurumların bölge ve il müdürlerinin katılımıyla İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Erzurum'da yapılan ve yapılması planlanan projelerin ele alındığı toplantında konuşan Memiş, kent için önemli birtakım hedefler koyduklarını söyledi.

Memiş, turizmin, en büyük istihdam kaynağı olduğunun altını çizerek, "Hedefimiz kış turizminde Türkiye'de bir numara olmak. Palandöken'e ziyaretçi ilgisini geçen seneyle mukayese ettiğimizde yüzde 150 artış var. Büyükşehir belediyemiz ve otellerimiz iyi bir iş yürütüyor, çok iyi durumdayız inşallah daha da iyiye gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki meraların yüzde 13'ünün Erzurum'da bulunduğuna da işaret eden Memiş, "Erzurum'da, büyükbaş hayvancılıkta bir numara olmak istiyoruz, tüm programımızı buna göre yapıyoruz. Bu konuda kamu kaynaklarını israf etmeden yapacağımız somut projelerimiz var ve insanımızı ilinde doyurmak istiyoruz." dedi.

"Tekstilkent projesi için şantiye şefliği yapacağım"

Memiş, istihdam sağlayıcı sektörlere yönelik projelerin önemine vurgu yaparak, "Erzurum'daki Tekstilkent projesi çok önemli. Bizzat şantiye şefliği yapıp o projeyi gerçekleştireceğim. İnsanlarımıza iş imkanı sağlayacağız." diye konuştu.

Şehrin "üniversite kenti" olduğuna, üniversitelerin daha fazla sanayi ve iş dünyasıyla irtibat halinde olması gerektiğine dikkati çeken Memiş, "Biraz daha inovatif düşünüp şehrimizi kalkındırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, Erzurum için planladıkları projelerin hepsini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tek tek anlattıklarını vurgulayarak Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Toplantıda, Memiş'in konuşmasının ardından katılımcılar kurumlarının projelerine ilişkin sunumlar yaptı.

Kaynak: AA