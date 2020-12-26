Palandöken'e ilk turist kafilesi
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Palandöken'e ilk turist kafilesi

26.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:09

Palandöken'e ilk turist kafilesi Ukrayna'dan gelen turist kafilesi davul zurna ile karşılandı Erzurum Palandöken Kayak Merkezine yılın ilk turist kafilesi geldi.

Palandöken'e ilk turist kafilesi

Ukrayna'dan gelen turist kafilesi davul zurna ile karşılandı

ERZURUM - Erzurum Palandöken Kayak Merkezine yılın ilk turist kafilesi geldi. Ukraynadan gelen 190 kişilik kafile Erzurum hava limanında davul zurna eşliğinde çiçeklerle karşılandı.

Yılbaşı tatilini geçirmek üzere Erzurum'a gelen ilk kafile için karşılama töreni düzenlendi. Özel charter seferi ile Erzurum'a inen kafile davul zurna ile karşılandı. Misafirlere çiçek ve hediye verildi. Gelen turistlerin binaya girişleri sırasında ateş ölçümleri yapıldı.

TURSAB Bölge Başkanı Kürşat Özeken, kış sezonu boyunca Ukrayna ve Rusya'dan karşılıklı chertar seferleri yapılacağını belirterek gelen kafilelerin hafta içi kayak hafta sonunda ise kentin ören yerlerini gezeceğini söyledi.

Palandöken'e ilk turist kafilesi
Palandöken'e ilk turist kafilesi
Palandöken'e ilk turist kafilesi
Palandöken'e ilk turist kafilesi
Palandöken'e ilk turist kafilesi
Palandöken'e ilk turist kafilesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞAHAP GÜRLER

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