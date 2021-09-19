Palandöken'e ilk kar yağdı - Haberler
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Palandöken'e ilk kar yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştüğü

Erzurum'da, Palandöken dağının zirvesine ve Tekman

yolu üzerine düştü..

İlk kar yağışını Karayolları Genel Müdürlüğü paylaştı...

İş makinesi operatörünün çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Karayolları Genel Müdürlüğü, "Bereket timsali, yaz mevsiminin sona erdiğinin haber cisi ilk kar Erzurum Tekman'da yola düştü"

açıklamasını yaptı..

Palandöken'e ilk kar yağdı

Palandöken'e ilk kar yağdı

Palandöken'e ilk kar yağdı

Palandöken'e ilk kar yağdı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Palandöken'e ilk kar yağdı - Haberler
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