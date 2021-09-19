Palandöken'e ilk kar yağdı
Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştüğü
Erzurum'da, Palandöken dağının zirvesine ve Tekman
yolu üzerine düştü..
İlk kar yağışını Karayolları Genel Müdürlüğü paylaştı...
İş makinesi operatörünün çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Karayolları Genel Müdürlüğü, "Bereket timsali, yaz mevsiminin sona erdiğinin haber cisi ilk kar Erzurum Tekman'da yola düştü"
açıklamasını yaptı..