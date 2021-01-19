Palandöken'e gelen turistlerden 'gece kayağı'na yoğun ilgi

Dünyanın en önemli kayak destinasyonlarından Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde tatil yapan yerli ve yabancı turistler, profesyonel aydınlatmalar sayesinde "gece kayağı" ile farklı bir deneyim yaşıyor.

Dünyanın en önemli kayak destinasyonlarından Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde tatil yapan yerli ve yabancı turistler, profesyonel aydınlatmalar sayesinde "gece kayağı" ile farklı bir deneyim yaşıyor.

Kar yağışının yanı sıra suni karlama sistemiyle aralık ayında sezona hazır hale gelen Palandöken Kayak Merkezi, sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri ve kilometrelerce uzunluktaki pistleriyle kayakseverlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde güvenli tatil imkanı sunuyor.

Palandöken'de tatil yapan yerli ve yabancı turistler, gündüz kayağının yanı sıra geceleri de ışıklandırılan pistlerde, çam ağaçları arasında saatlerce kesintisiz kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Lüks otelleri, yenilenen mekanik tesisleri ve bungalov evleriyle de yerli ve yabancı turistlere cazip tatil imkanı sunulan merkezde, turistler salgın kurallarına uyarak kayağın tadına varıyor.

Turistler aileleriyle salgın dolayısıyla saat 20.00'ye kadar doyasıya kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak güzel vakit geçiriyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Kürşat Özeken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezindeki misafirlerin büyük bir bölümünün gece kayağına ilgi gösterdiğini söyledi.

Misafirlerin gece kayağına geç saatlere kadar devam etmek istediklerini fakat salgın dolayısıyla buna izin verilmediğini ifade eden Özeken, şöyle dedi:

"Gece kayağında rüzgar sıfır diyebiliriz. Burayı diğer kayak merkezlerinden ayıran özelliğimiz 3 bin 200 metreye kadar gece aydınlatmamız var. Şu an bulunduğumuz pistte misafirlerimiz 2 bin metrenin üzerinde, çam ağaçlarının arasında gece kayağı keyfi yapabiliyor. Normal şartlarda 1800 metre üzerinde ağaç yetişmesi çok zor. Ama Erzurum'da yapılan özel çalışmalar sonucunda misafirlerimiz çam ağaçları arasında gece kayağı keyfi yapılabiliyor. Gece kayağı yapan misafirlerimizle yaptığımız görüşmelerde çok memnun olduklarını dile getiriyorlar"

Özeken, pistlerin ve otellerin en üst seviye kalitesinde olduğunu belirterek, şehir olarak da büyük bir misafirperverlikle yerli ve yabancı turistleri en iyi şekilde ağırladıklarını dile getirdi.

"Türkiye'de kış turizminin başkentiyiz"

Özeken, "Avrupa'dan gelen misafirlerimiz burayla Avrupa ve Amerika'daki kayak merkezlerini kıyasladığında buradaki pistlerin daha ışıklı ve aydınlık olduğunu söylüyor. Gerçekten çok büyük yatırımlar var. Aydınlatmaya ayrı bir yatırım yaptık. Çünkü biz Türkiye'de kış turizminin başkentiyiz." ifadelerini kullandı.

Palandöken'deki Sway Otel Genel Müdürü Ömer Akça da dünyadaki ve Türkiye'deki birçok kayak pistinde saat 17.00'de pistlerin kapandığını kaydetti.

Palandöken'deki pistlerde ise profesyonel aydınlatmalar sayesinde saat 20.00'ye kadar kesintisiz kayak yapılabildiğini vurgulayan Akça, şöyle konuştu:

"Buraya gelen misafirlerimiz günlük 12 saat kesintisiz kayak yapılabiliyor. Bu da Palandöken'i diğer kayak merkezlerinden bir adım öne çıkartıyor. Gerek özel sektöre gerekse büyükşehir belediyesine ait tesislerdeki profesyonel aydınlatmanın toplam uzunluğu yaklaşık 6,5 kilometredir. Palandöken bu konuda dünyada herhalde nadirdir. Dolayısıyla gece kayağındaki pozitif etkiyle biz işletmeler olarak bir adım öndeyiz."

Konuklar pistlerdeki aydınlatmadan ve gece kayağından memnun

Palandöken'e gelen turistlerden Baran Yamaç Güney, pistlerdeki ışıklandırmayı çok beğendiklerini dile getirdi.

Türkiye'deki diğer pistler ile Avrupa'daki pistlerde de kayak yaptığını anlatan Güney, Palandöken'deki kayak merkezlerinin diğerlerine kıyasla her konuda daha iyi olduğunu belirterek, herkesi kayak keyfi için Erzurum'a davet etti.

İstanbul'dan Palandöken'e gelen Hülya Kıramer, gece kayağının çok farklı bir tecrübe olduğunun altını çizerek,"Bembeyaz karların içerisinde gece karanlığında kayıyorsunuz. Bu inanılmaz bir mutluluk. Akşamları gündüze kıyasla biraz daha sakin oluyor. Onun için biraz daha hızlı kayabiliyorsunuz" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya