Palandöken: "Dövizle Kiranın Son Bulması Sevindirici"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başta AVM'ler olmak üzere tüm iş yerlerinin dövizle kiralamanın kaldırılacağı yönündeki acıkmasını son derece sevindirici bulduklarını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "AVM'lerde dövizle kiralamanın hiçbir mantıklı açıklaması olamaz. Kiraların TL'ye dönmesi perakendecileri rahatlatacak ve ekonomiye mutlaka çok olumlu etki edecektir" dedi.

Bazı AVM'lerin kiralarda Türk lirasına geçtiği halde birçok AVM'nin hala döviz bazında kira aldığını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanaktarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Başta AVM'ler olmak üzere iş yeri kiralamalarında döviz kuru üzerinden sözleşme yapılmasının hiçbir mantıklı gerekçesi olamaz. Kendi ülkemizde kendi gayrimenkulümüzün kirasını neden başka bir ülkenin para birimiyle ödeyelim. Kira sözleşmelerinin TL'ye dönmesi perakendecileri oldukça rahatlatacağı gibi sektördeki dolarizasyon baskısını da azaltacaktır" şeklinde konuştu.

"İş yeri kiralarında stopaj da kalkmalı"

İş yeri kiralamalarında stopajın da kaldırılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Maliye artık eski maliye değil. Yeni teknolojilerle kim ne kadar kira geliri elde etmiş, bunu oturdukları yerden görebiliyorlar. Bunun en güzel örneği konut kiralarıdır. Konut kiralarında stopaj sistemi olmadığı halde konut kira geliri elde eden mükelleflerin sayısı hızla artmakta, bu alandaki kayıt dışılık da aynı hızla azalmaktadır. İş yeri kiralamalarında kira tespiti çok daha kolay olduğu için bu konuda neden stopaj uygulandığını anlamak güç. İş yeri kira geliri elde eden bir sermayedarın vergisini esnaf ödememeli. Bu nedenle iş yeri kiralarında stopaj ya tamamen kaldırılmalı ya da oranı yüzde 3'ü geçmeyecek şekilde düşürülmeli" sözlerine yer verdi. - ANKARA