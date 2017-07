Palandöken Doğa Yürüyüşü ve Fotoğraf Safarisi Yapılacak

Palandöken'in yaz turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması ve tanıtılması konusunda Erzurum'daki sivil toplum kuruluşları ortak bir etkinlik başlattı. Birincisi 9 Temmuz Pazar günü düzenlenecek olan "Geleneksel Palandöken Doğa Yürüyüşü" etkinliğine otuza yakın STK destek verdi.



Konuyla ilgili STK'ler adına bir açıklama yapan ŞEHİRDER Başkanı Vedat Eğilmez, mevsim normallerinin üstünde yaşanan sıcak yaz günlerinde Palandöken'in berrak bir nefes gibi şehrin yanı başında durduğunu ifade ederek, Erzurumluların ve Erzurum'a yolu düşen herkesin bu yüce dağın saklı güzelliklerini keşfetmeleri gerektiğini söyledi.



ŞEHİRDER Başkanı Eğilmez, Pazar günü yapılacak etkinlikle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Şehrimizin birbirinden kıymetli STK'leriyle istişare ettikten sonra kış turizm merkezi olarak tanınan Palandöken'in yaz turizmi için de muhteşem ayrıcalıklara sahip olduğunu ve bunun şehir ve ülke kamuoyu tarafından daha iyi tanınması gerektiği kanaatine vardık. Dört sene evvel ŞEHİRDER olarak Palandöken'de Ejder Tepesi'nin arka taraflarını gezip usta fotoğrafçılarla fotoğraflamış, basın ve sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla kamuoyunda bu güzel dağımızın bilinmeyen güzelliklerine dikkat çekmiştik. Bu sene ise bu fikrimizi şehrimizin kıymetli STK'leriyle paylaştık, (Unuttuklarımız olmuştur, haklarını helal etsinler.)her birinden çok ciddi destek ve katılım sözü alınca etkinliği ortak yapmaya karar verdik. Böylelikle 30'a yakın STK'mızın verdiği destekle ilkini 9 Temmuz Pazar günü yapacağımız "Geleneksel Palandöken Doğa Yürüyüşü" etkinliğimiz şekillendi.



Etkinliğin amaçlarını şöyle sıralayabiliriz: Palandöken'in zengin turizm potansiyeline dikkat çekmek, dağın siviller tarafından daha az görülen, gezilen güney batı tepelerini keşfetmek, dağın gizli saklı güzelliklerini fotoğraflamak, şehir albümüne ve tanıtımına katkı sunmak, sıcak yaz günlerinde muhteşem manzaralı dağ yürüyüş parkurunu tanıtarak halkımıza alternatif tatil ve sosyal hayat fırsatlarını sunmak ve dağa dev Türk bayrağı sererek 15 Temmuz'da halkın darbecilere karşı direniş ve zafer gününün birinci yıl dönümünden bir hafta evvel, söz konusu vatan olunca sivil toplum kuruluşları olarak birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu göstermektir.



Yürüyüş Palandöken'in hemen eteğindeki Palandöken Kent Ormanı'nın girişinde saat 14.30'da başlayacaktır. Dağ yürüyüşü yaklaşık 3 km. sürecek. Birlik ve beraberlik gösterisi de olacak bu yürüyüşümüze tüm STK'ler, kamu kurum ve kuruluşlar, yediden yetmişe tüm halkımız katılabilir. Program yaklaşık 3 saat sürecek. Erzurum'un sivil toplum kuruluşları olarak diyoruz ki: Haydi Erzurum bu Pazar Erzurum için, Palandöken için ve vatan için Geleneksel Palandöken Doğa Yürüyüşü'ne



Etkinliğe sahip çıkıp destek olan STK ve kurumlar şöyle: MEMURSEN, TEMA Vakfı Erzurum, ATAK, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türk Ocakları, KADEM, TÜMSİAD, ŞEHİRDER, TDED Erzurum, Erzurum Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, SAĞLIKDER, Milli Birlik Cemiyeti, TÜGVA, ÖĞDER, Erzurum Kent Konseyi, BİRKONFED, Ümmetin Gençleri Derneği, UDEF, Uzat Elini Derneği, Palandöken Gelişim Derneği, Erzurum Erenler Alevi Bektaşi Kültür ve Dayanışma Derneği, Ensar Vakfı Erzurum"- ERZURUM