Palandöken'den Tatil Trafiği Uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tatil bölgelerine gidiş-gelişlerle artan yoğunluğun trafik kazalarını da beraberinde getirdiğini belirterek, "Sürücüler yola çıkmadan kör noktalar öğrenilmeli. Ülke sınırlarımızda henüz iyileştirme aşamasında olan 79 kör nokta var. Ayrıca araçların yazlık bakımları da ihmal edilmemeli." ifadesini kullandı.



Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, son 2 yılda en fazla trafik kazasının temmuz ve ağustos aylarında meydana geldiğini hatırlattı.



Vatandaşları trafikte her zamankinden daha dikkatli olmaları konusunda uyaran Palandöken, sıcaklık artışıyla oluşan asfalt erimelerine karşı da tedbirli olunması gerektiğini belirtti.



Palandöken, tatil bölgelerine gidiş-gelişlerle artan yoğunluğun trafik kazalarını da beraberinde getirdiğini vurgulayarak şunları kaydetti:



"2015'te 39 bin 53, 2016 yılında 39 bin 561 kaza temmuz ve ağustos ayında oldu. Bu sebeple bu aylarda vatandaşlarımız trafik kurallarına her zamankinden daha çok uymalı. Sürücüler yola çıkmadan kör noktalar öğrenilmeli. Ülke sınırlarımızda henüz iyileştirme aşamasında olan 79 kör nokta var. Ayrıca araçların yazlık bakımları da ihmal edilmemeli. Tarım yapılan bölgelerde yola çıkan traktör sahipleri araçlarının ışık donanımlarını sık sık kontrolden geçirmelidir. Yük üzerinde veya traktör kasasında insan taşımamalıdır. Uzun mesafe yolculuklarında iki saatte bir mutlaka dinlenilmeli. "



Palandöken, hafta sonu yola çıkanların sayısının artmasından dolayı trafik kazalarının en fazla hafta sonu meydana geldiğini ifade etti.