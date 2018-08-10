Palandöken'den Dolar ve Euro Açıklaması

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken her geçen gün artış gösteren Dolar ve Euro'ya ilişkin açıklamada bulunarak, "Önümüzdeki hafta başından itibaren piyasalar normale dönecek" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken piyasalarda spekülatif bir hareketlenme olduğunu, dolar ve euronun spekülatörler tarafından yükseltildiğini ifade etti. Palandöken, "Piyasalarda spekülatif bir gelişme var. Vatandaşlarımızın sabırlı olması gereken bir süreçten geçiyoruz. Önümüzdeki hafta başından itibaren piyasalar normale dönecek. Spekülatörlerin oyunları bozulacak. Paniğe kapılmaya gerek yok. Ülkemiz üzerine oynanan oyunları milletçe bozmamız gerekiyor. Bütün kesimler bu spekülatif gerilmenin boşa çıkarılması için gayret göstermeli ve sabırlı olmalı" ifadelerini kullandı. - ANKARA